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Пост наглости и безостановочного хамства

Пост наглости и безостановочного хамства

Автор:
09 апреля 2024 21:18
Сообщество : Юмор
Метки: наглость   парковка   подонки   подорка   попутчики   хамство   
4076
18
Как на свет рождаются люди с таким уровнем хамства, как у людей из данной подборки. Они особые зелья пьют или же это от [отсутствия] воспитания?
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Метки: наглость   парковка   подонки   подорка   попутчики   хамство   
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9  комментариев
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AzuveR Час назад
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Zhora 5 минут назад
А вот это, кстати, китайская электричка. Оно скорее всего ещё и удлинитель из окна бросает! Типа хай заряжается..

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7k
livaneth 56 минут назад
Ну, вы поняли, да?
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Горожанин Час назад
Пост не наглости и хамства, а бездарности. Это намного страшнее.
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 690 постов (685 в горячем)

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