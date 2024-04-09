Пост наглости и безостановочного хамства

4076
18
Как на свет рождаются люди с таким уровнем хамства, как у людей из данной подборки. Они особые зелья пьют или же это от [отсутствия] воспитания?
×
17. Лучше нет подарочка...
Источник:
Ссылки по теме:
- Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех
- 28 историй о гостях, которые поразили хозяев своим наглым поведением
- 30 обнаглевших попутчиков, способных превратить дорогу в ад
- 32 диких попутчика, которых и врагу не пожелаешь
- Наглость просто зашкаливает
Новости партнёров
реклама