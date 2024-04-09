Пост наглости и безостановочного хамства

Как на свет рождаются люди с таким уровнем хамства, как у людей из данной подборки. Они особые зелья пьют или же это от [отсутствия] воспитания?

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1. Где чисто, там и гадить приятнее 0 Источник:

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2. На приёме у врача 0 Источник:

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