Ваби-саби — красота убогости и одиночества

Для японцев это, конечно же, нечто гораздо большее, это целое концептуальное видение, и передать его в словах иностранцам многие просто не в силах. Это некое ощущение «красоты и неправильности».

Два типа красоты Японии

У многих Япония ассоциируется с другой ее эстетикой – сибуи. Это такая строгая сдержанность и выветренность линий, вспомните японскую посуду, подстриженные садики и сады камней, они идеальны и безупречны порой на недостижимом для европейца уровне.