Ваби-саби — красота убогости и одиночества

Знаете, что такое японская эстетика ваби-саби? Пожалуй, моя самая любимая, — это эстетика красоты чего-то совершенно несовершенного, в смысле «испорченного» или «незаконченного». Не просто скромная простота, а именно простота неправильная, недоделанная.
Для японцев это, конечно же, нечто гораздо большее, это целое концептуальное видение, и передать его в словах иностранцам многие просто не в силах. Это некое ощущение «красоты и неправильности».
Два типа красоты Японии
У многих Япония ассоциируется с другой ее эстетикой – сибуи. Это такая строгая сдержанность и выветренность линий, вспомните японскую посуду, подстриженные садики и сады камней, они идеальны и безупречны порой на недостижимом для европейца уровне.
Но ваби-саби как раз родился как эмоциональный ответ или протест этой непогрешимой идеальности. Ведь неправильные вещи тоже имеют право жить.
Слово «ваби» происходит то глагола «вабу» и прилагательного «вабишири», вабу означает быть несчастным, существовать жалким. Например, когда чиновника изгоняли от жизни при дворе, он в провинции был «ваби», то есть томился вдали от дворцовой красоты в простой жизни. При этом восхищаясь одновременно этой простой жизнь, реками и старыми мостами.
То есть одновременно радоваться и одновременно томиться и страдать. В этом мне видится точка пересечения японской и русской философии. У нас в российской провинции в серости и слякоти тоже принято томиться и одновременно любить эти просторы.
Даже в культуре чаепития японцы разделились на две эстетики. Строгое дорогое «вычурное чаепитие», к котором пристрастились чиновники и военачальники, которые закупали дорогие столики, чайные сервизы за миллионы. Чайные комната украшались великими произведениями искусства, чтобы увеличить наслаждение от прекрасного.
И чаепитие «ваби», где ты больше ценишь аромат и глубину вкуса, чем обстановку чайного домика. Такое чаепитие прозвали «ваби-ча», то есть жалкий чай, убогий чай.
Там ты пьеашь богатый кус в максимально простой обстановки из старой чашки, чтобы ничто не отвлекало тебя от богатства аромата.
Отсюда и мода на старые заклеенные чашки с патиной, либо глиняные с щербинкой, в которых находили особую эстетику.
Вершина чаепития в стле ваби – это ремонт в стиле «раку», когда чаши делаются на гончарном круге максимально уникальными, несовершенными.
Второе слово – одиночество
Со словом «ваби» понятно, а вот саби тоже происходит от глагола «сабу» - ржаветь, быть одиноким (интересно, как у японцев два этих значения так близко в одном слове, правда?).
Но это одиночество не от социальной изоляции, а такое экзистенциальное.
То есть получается ваби-саби это отклонение от совершенства, завершенности, потому что в незавершенности и скрывается главная красота.
Источник:
- Лопари: что это за народ, где существовала довольно странная традиция кастрации самцов
- 10 самых древних книг человечества, которые каким-то чудом сохранились до наших дней
- 10 малоизвестных фактов о конкурсах красоты
- Из-за какой необычной причины якудза носят значки на лацкане своего пиджака?
- Почему голландцы не предлагают гостям никакой еды, мучая их голодом