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Ваби-саби — красота убогости и одиночества

Ваби-саби — красота убогости и одиночества

Автор:
09 апреля 2024 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   ваби-саби   интересно   красота   совершенно несовершенного   факты   эстетика   
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Знаете, что такое японская эстетика ваби-саби? Пожалуй, моя самая любимая, — это эстетика красоты чего-то совершенно несовершенного, в смысле «испорченного» или «незаконченного». Не просто скромная простота, а именно простота неправильная, недоделанная.

Для японцев это, конечно же, нечто гораздо большее, это целое концептуальное видение, и передать его в словах иностранцам многие просто не в силах. Это некое ощущение «красоты и неправильности».

Два типа красоты Японии

У многих Япония ассоциируется с другой ее эстетикой – сибуи. Это такая строгая сдержанность и выветренность линий, вспомните японскую посуду, подстриженные садики и сады камней, они идеальны и безупречны порой на недостижимом для европейца уровне.

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Но ваби-саби как раз родился как эмоциональный ответ или протест этой непогрешимой идеальности. Ведь неправильные вещи тоже имеют право жить.

Слово «ваби» происходит то глагола «вабу» и прилагательного «вабишири», вабу означает быть несчастным, существовать жалким. Например, когда чиновника изгоняли от жизни при дворе, он в провинции был «ваби», то есть томился вдали от дворцовой красоты в простой жизни. При этом восхищаясь одновременно этой простой жизнь, реками и старыми мостами.

То есть одновременно радоваться и одновременно томиться и страдать. В этом мне видится точка пересечения японской и русской философии. У нас в российской провинции в серости и слякоти тоже принято томиться и одновременно любить эти просторы.

Даже в культуре чаепития японцы разделились на две эстетики. Строгое дорогое «вычурное чаепитие», к котором пристрастились чиновники и военачальники, которые закупали дорогие столики, чайные сервизы за миллионы. Чайные комната украшались великими произведениями искусства, чтобы увеличить наслаждение от прекрасного.

И чаепитие «ваби», где ты больше ценишь аромат и глубину вкуса, чем обстановку чайного домика. Такое чаепитие прозвали «ваби-ча», то есть жалкий чай, убогий чай.

Там ты пьеашь богатый кус в максимально простой обстановки из старой чашки, чтобы ничто не отвлекало тебя от богатства аромата.

Отсюда и мода на старые заклеенные чашки с патиной, либо глиняные с щербинкой, в которых находили особую эстетику.

Вершина чаепития в стле ваби – это ремонт в стиле «раку», когда чаши делаются на гончарном круге максимально уникальными, несовершенными.

Второе слово – одиночество

Со словом «ваби» понятно, а вот саби тоже происходит от глагола «сабу» - ржаветь, быть одиноким (интересно, как у японцев два этих значения так близко в одном слове, правда?).

Но это одиночество не от социальной изоляции, а такое экзистенциальное.

То есть получается ваби-саби это отклонение от совершенства, завершенности, потому что в незавершенности и скрывается главная красота.

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Метки: в мире   ваби-саби   интересно   красота   совершенно несовершенного   факты   эстетика   
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Ивлар 58 минут назад
В общем не ленивая жопка и рукожоп, а эстет... Вот оно как
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2328 постов (2284 в горячем)

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