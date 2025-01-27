Дженнифер Лав Хьюитт: какие фильмы повлияли на карьеру актрисы

В общем, Дженнифер получила главную роль в фильме, правда не сразу. Изначально на эту роль хотели взять актрису Мелиссу Джоан Харт, известную по роли Сабрины в сериале "Сабрина - маленькая ведьма", но та отказалась, сославшись на то, что этот фильм - пародия на "Крик". В итоге роль отдали Дженнифер Лав Хьюитт.

Автор оригинальной книги, по которой и был снят фильм, была против экранизации, ведь по ее книге никто из подростков не умирал. Но студию мнение автора не волновало, ведь права на экранизацию были куплены, и с ее мнением никто уже не считался.

В итоге при бюджете в 17 миллионов долларов фильм "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997) собрал в прокате 125 миллионов долларов, что стало невероятным успехом для фильма в столь угасающем жанре как "Слэшер".

Первые провалы

Но успех актрисы был недолгим. В 1998 году Дженнифер Лав Хьюитт подписалась на фильм "Троянская штучка" ("Троянская война"), который представлял собой молодежную комедию, а не историческую драму, как многие изначально могли подумать.