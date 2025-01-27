Дженнифер Лав Хьюитт: какие фильмы повлияли на карьеру актрисы

В 90-е годы, а также в начале 00-х, довольно часто в фильмах можно было увидеть симпатичную актрису Дженнифер Лав Хьюитт. Это один из немногих примеров, когда актриса, прославившаяся за счет слешера, смогла урвать свою порцию славы. Но надолго ли?
Краткая биография
Как всегда, я хотел бы начать с краткой биографии. Дженнифер Лав Хьюитт. Дженнифер родилась в 1979 году в штате Техас (город Уэйко) в семье с английскими корнями. Ее отец работал техником, а мать была логопедом.
После развода своих родителей, Дженнифер со своим братом остались вместе с материю. С раннего возраста Дженнифер проявляла большой интерес к музыке, и уже в возрасте трех лет она выступила на выставке скота. После этого малышка Дженнифер то и дело где-то выступала, исполняя различные песни.
Параллельно с пением Дженнифер Лав Хьюитт занималась чечеткой и балетом, из-за чего ее интерес к искусству только рос. А чуть позже агенты уговорил мать будущей актрисы переехать в Лос-Анджелес, чтобы попробовать развиваться в музыке и актерском мастерстве.
Удивительно, но в Лос Анджелесе будущую звезду быстро заприметили, и она стала активно сниматься в рекламе, а затем попала в шоу "Kids incorporated". А в 1992 году она сыграла с самим Пирсом Броснаном в сериале "Running Wilde". Правда, сериал так и не вышел, поэтому вряд ли это можно считать за отправную точку в кинокарьере актрисы.
Начало карьеры
В 1992 году Дженнифер Лав Хьюитт впервые сыграла полноценную роль в кино. Это была картина "Манчи", где она исполнила роль Андреа Курц. А уже в 1993 году Дженнифер Лав Хьюитт сыграла аж в двух фильмах ,а именно в лентах "Пропала маленькая миллионерша" и "Действуй сестра 2". Правда, стоит отметить, что участие в этих лентах не принесло успеха Хьюитт, поэтому она так и осталась незамеченной. Дело в том, что фильмы не прокатывались в кинотеатрах, поэтому и актриса осталась незамеченной.
Также, параллельно она участвовала в съемках нескольких сериалах, но и они не не принесли актрисе славы. Лишь в 1996 году всё сдвинулось с мертвой точки.
Успех
Именно в 1996 году вышел фильм "Домашний арест", который рассказывал про нескольких подростков, заперших своих родителей в подвале, чтобы изменить их поведение и отношение к детям.
Данная лента не имела особого успеха в прокате, но самое главное, что она стала первой лентой с участием Дженнифер, которая попала на большие экраны. И именно благодаря этому фильму Хьюитт наконец заметили.
После этого Дженнифер решила попробоваться на роль в слэшере "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Кстати, интересно, что изначально за этот фильм вообще никто не хотел браться, так как студийные боссы считали, что такой жанр как Слэшер уже мертв. Но благодаря успеху фильма "Крик" студия "Sony" выкупила сценарий фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", и съемочный процесс был запущен.
В общем, Дженнифер получила главную роль в фильме, правда не сразу. Изначально на эту роль хотели взять актрису Мелиссу Джоан Харт, известную по роли Сабрины в сериале "Сабрина - маленькая ведьма", но та отказалась, сославшись на то, что этот фильм - пародия на "Крик". В итоге роль отдали Дженнифер Лав Хьюитт.
Автор оригинальной книги, по которой и был снят фильм, была против экранизации, ведь по ее книге никто из подростков не умирал. Но студию мнение автора не волновало, ведь права на экранизацию были куплены, и с ее мнением никто уже не считался.
В итоге при бюджете в 17 миллионов долларов фильм "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997) собрал в прокате 125 миллионов долларов, что стало невероятным успехом для фильма в столь угасающем жанре как "Слэшер".
Первые провалы
Но успех актрисы был недолгим. В 1998 году Дженнифер Лав Хьюитт подписалась на фильм "Троянская штучка" ("Троянская война"), который представлял собой молодежную комедию, а не историческую драму, как многие изначально могли подумать.
На съемки фильма была выделена немаленькая сумма в размере 17 миллионов долларов. Вот только фильм прокатывался всего лишь в одном кинотеатре, да и там он собрал всего 309 долларов. Безусловно, это был крах картины. Из-за этого фильм решили не пускать в широкий прокат, а просто отправили на видеоносители.
Но Дженнифер не унывала. Она тут же подписалась на еще один фильм "Рассказывая о тебе". Но и эту молодежную комедию ждал кинотеатральный провал. Лента смогла собрать в прокате всего 2700 долларов, что стало очередным провалом в только что начавшейся карьере актрисы. Да и зрители этот фильм просто "заплевали".
Новый небольшой успех
Провал двух молодежных комедий немного обескуражил актрису, но все же она решила рискнуть и подписалась на еще один фильм в подобном жанре - "Не могу дождаться", который вышел в том же 1998 году.
И к счастью для актрисы данная лента смогла выбраться из череды провалов, хотя и мегауспешной ее тоже не назовешь. При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в прокате 25 миллионов.
Но самое главное, что зрители все таки очень даже неплохо оценили как фильм, так и саму актрису. Более того, Дженнифер за этот фильм была номинирована на премию "MTV Movie Awards".
Ну а после этого, а именно в том же 1998 году Дженнифер снялась в продолжении фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Киноделы надеялись повторить успех первой части, но сделать это особо не удалось, хоть фильм и не стал провальным.
При бюджете в 24 миллиона долларов данная лента собрала 65 миллионов по всему миру. То есть какую-никакую прибыль фильм все таки получил. А я напомню, что для того, чтобы картина окупилась, кинотеатральные сборы должны примерно в 2 раза превысить бюджет.
Но из-за таких небольших сборов третья часть ленты попала уже сразу на видеоносители, да и Дженнифер Лав Хьюитт там уже не снималась.
Казалось бы, Дженнифер более менее удалось восстановиться после череды провалов, но она снова угодила в очередной "шедевр" под названием "Короли рока" (1999).
К сожалению, я не смог найти информацию о том, сколько денег было затрачено на производство фильма, но собрал он в прокате всего 11 тысяч долларов, что явно свидетельствует о том, что фильм с треском провалился в прокате.
После такого громкого провала актриса решила уйти в сериал "Время твоей жизни" (1999-2000). И хотя его нельзя было назвать откровенным шлаком, успешным он тоже не стал, из-за чего не был продлен на второй сезон.
У Дженнифер практически не было шансов закрепиться на больших экранах, а ее карьера висела на тонкой нитке. Из-за этого она некоторое время не снималась в крупных проектах. Лишь в 1999 году она выступила в качестве актрисы озвучания для диснеевского мультфильма "Геркулес", а в 2000 году снялась в телевизионном фильме "История Одри Хепберн".
В 2001 году Дженнифер Лав Хьюитт повезло с ролью, ведь она снялась в фильме "Сердцеедки" вместе с Сигурни Уивер. Причем, изначально на эту роль планировалось взять Дженнифер Энистон или Алисию Сильверстоун. Но обе они отказались по разным причинам. В итоге на ленту подписали Дженнифер Лав Хьюит, которая не отказалась в нем сыграть.
Правда, лента, как и многие другие с участием актрисы, провалилась в прокате. При бюджете в 35 миллионов долларов она собрала всего 57 миллионов. Да и американский зритель не сильно оценил данную картину. У нас в стране этот фильм любят гораздо больше. Да и я сам неоднократно смотрел этот фильм. Чего только стоит сцена в русском ресторане, где официант Владимир в исполнении Ильи Баскина разводил героиню Сигурни Уивер, притворяющуюся русской женщиной Ольгой.
Но если фильм провалился, почему тогда актрисе повезло? А повезло ей потому, что за свою роль в этом фильме она получила самый крупный за свою карьеру гонорар в размере 4 миллионов долларов.
В 2001 году актриса больше нигде не снималась, но зато отметилась озвучкой в трех мультфильмах: "Приключения мальчика-с-пальчик и Дюймовочки", "Горбун из Нотр-Дама 2" и "Уик-энды".
Ну а в 2002 году актриса появилась в фильме "Смокинг", сыграв там вместе с набирающим в США популярность Джеки Чаном. Но присутствие Джеки Чана не помогло фильму. При бюджете в 60 миллионов долларов фильм заработал всего 104 миллиона, что стало очередным провалом в карьере Хьюитт.
Конечно, судя по зрительским откликам, можно было бы приписать Дженнифер Лав Хьюитт успех за фильм "Если только". Но из-за того, что фильм миновал прокат и вышел сразу на видеоносителях, на успехе актрисы это никак не отразилось.
В 2004 году Дженнифер Лав Хьюитт снялась в фильме "Гарфилд", который заработал в прокате почти 200 миллионов долларов при бюджете всего в 50 миллионов.
Правда, несмотря на кассовый успех, фильм был сильно раскритикован. В том числе по нему сильно "проехался" Билл Мюррей, который посчитал данную ленту худшей в своей карьере. Но тут стоит отметить, что актер сам себя ввел в заблуждение, подумав, что картину снимает другой режиссер с той же фамилией.
Правда, после этого актрису в большие проекты больше особо не звали, из-за чего она была вынуждена скитаться по фильмам, которые выходили сразу на видеоносителях.
Единственным ее успехом в то время можно было назвать сериал "Говорящая с призраками", в котором Дженнифер снималась на протяжении 5 сезонов с 2005 по 2010 год.
Также, стоит отметить, что в 2007 году на больших экранах все таки вышел фильм "Дьявол и Дэниел Уэбстер". Но у этого фильма своя история. Алек Болдуин начал снимать его еще в 2001 году, а сам фильм прошел через самый настоящий производственный ад и банкротство студии. В результате фильм был перекуплен другой студией, которая капитально изменила его на монтаже, из-за чего он получился совсем не таким как задумывал его Болдуин.
В результате, запоздалый на 6 лет фильм вышел капитально перекроенным, а Алек Болдуин попросил убрать свое имя из титров. Ну а что касается кассовых сборов, то данная лента капитально провалилась в прокате, собрав жалкие 600 тысяч долларов.
После этого Хьюитт уже не появлялась в каких-либо крупномасштабных проектах. В основном ее можно было увидеть лишь на озвучке, а также на вторых и третьих ролях в телевизионных фильмах и сериалах.
Единственным ее более менее неплохим успехом можно было считать сериал "Список клиентов" (2012-2013), где Дженнифер выступила еще и в роли исполнительного продюсера. Но из-за некоторых разногласий сериал был закрыт.
Со временем актриса всё реже и реже стала появляться и на малых экранах, и сейчас практически не снимается, предпочитая больше времени проводить с семьей. Также, Дженнифер Лав Хьюитт все больше стала посвящать себя музыки, и даже достигла в этом направлении некоторых успехов.
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