Приблизительно 80% витамина D синтезируются кожей под воздействием ультрафиолета, а оставшаяся часть попадает в организм вместе с пищей. Чтобы процесс воспроизводства шел постоянно, нужно жить в районе экватора и ежедневно принимать солнечные ванны. Отсюда его естественный дефицит, который в той либо иной мере испытывает до 90% населения нашей страны. Как прямое следствие, различные проблемы со здоровьем.
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Что такое витамин D
«Витамин» D на самом деле является группой стероидных гормонов, играющих важные роли в различных процессах, происходящих в организме. Они поддерживают здоровье костей и зубов, сердечнососудистую деятельность, усиливают иммунную систему, регулируют обмен веществ, а также влияют на эмоциональное состояние. Недостаток витамина D может вызвать различные проблемы со здоровьем, включая рахиты, остеопорозы, риски переломов, разрушения зубов, инфекционных заражений и сердечнососудистых заболеваний.
Он имеет несколько форм:
- витамин D2 (эргокальциферол). Попадает вместе с растительной пищей;
- витамин D3 (холекальциферол). Синтезируется в организме человека при воздействии ультрафиолетовых лучей. Также может быть получен из таких продуктов, как рыбий жир, яичный желток и некоторые виды грибов.
Факты о витамине Д
- Дефицит витамина Д провоцирует онкологические заболевания. Стероидные гормоны участвуют во множестве биологических процессов и взаимодействуют с сотнями генов, поэтому четкой клинической картины их недостатка не существует, хотя, характерная симптоматика общеизвестна: суставные боли, частые простуды, астения. Существует и определенная связь с развитием раковых клеток. Согласно последним исследованиям, проведенных японцами около пяти лет назад, при отсутствии дефицита витамина D вероятность возникновения злокачественных образований снижается на 25-30%.
- Переизбытка витамина Д не бывает. В человеческом организме существуют природные механизмы, препятствующие образованию избыточного количества витаминов. Можете пить таблетки безбоязненно.
- «Накопить» годовую норму витамина за лето нереально даже на экваторе. Основная проблема заключается в выработке мелатонина, защищающего организм от пагубного воздействия ультрафиолета. Он естественным образом препятствует избыточному образованию витамина Д, превращая «излишки» в неактивные формы. Отсюда необходимость постоянной инсоляции.
Инструкция по применению
Рекомендуемые суточные дозы потребления являются исключительно теоретическими, поскольку их практические измерения провести невозможно. Для этого нужно сложить объемы, пришедшие через кожу и вместе с пищей. Стандартной взрослой нормой (без учета индивидуальных особенностей) считается 600МЕ, а детской – 400МЕ. Для людей пожилого возраста – 800МЕ. В одной тысяче международных единиц содержится примерно 25мкг активного вещества.
Для понимания в 100г сливочного масла - 1,3мкг, в том же объеме морепродуктов – примерно 16,1мкг, а в рыбьем жире – 250мкг. В случае приема таблеток, ориентируйтесь на инструкции, в которых указывается дозировка активного вещества. Подробности о применении узнаете, перейдя по ссылке Какой витамин Д лучше купить взрослому мужчине и женщине - зачем нужен витамин D 3 .
Как проверить уровень витамина Д в организме
Необходимо сдать кровь на определение, так называемого, «уровня D(OH)25». Общепринятой среднестатистической нормой считается 50нг/мл (nmol/L). При этом в свете последних научных исследований рекомендуется ориентировать на 70нг/мл. Отсюда:
- менее 20нг/мл – острый дефицит;
- 20…30нг/мл – недостаточность;
- выше 30нг/мл – норма.
После получения итогового результата необходимую норму потребления можно рассчитать по несложной формуле: МЕ= 40х (75-(результат в нг/мл)х(массу тела в кг)). Пример: МЕ= 40х(75-18)х70. Итого: 159.600МЕ. Полученное число разделите на количество дней, в течение которых собираетесь покрыть существующий дефицит, и получите ежедневную дозу.
Категорически не рекомендуем принимать решения об употреблении тех либо иных лекарственных препаратов, бадов и таблеток самостоятельно. Необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
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