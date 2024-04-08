Рекомендуемые суточные дозы потребления являются исключительно теоретическими, поскольку их практические измерения провести невозможно. Для этого нужно сложить объемы, пришедшие через кожу и вместе с пищей. Стандартной взрослой нормой (без учета индивидуальных особенностей) считается 600МЕ, а детской – 400МЕ. Для людей пожилого возраста – 800МЕ. В одной тысяче международных единиц содержится примерно 25мкг активного вещества.

Для понимания в 100г сливочного масла - 1,3мкг, в том же объеме морепродуктов – примерно 16,1мкг, а в рыбьем жире – 250мкг. В случае приема таблеток, ориентируйтесь на инструкции, в которых указывается дозировка активного вещества. Подробности о применении узнаете, перейдя по ссылке Какой витамин Д лучше купить взрослому мужчине и женщине - зачем нужен витамин D 3 .

Как проверить уровень витамина Д в организме

Необходимо сдать кровь на определение, так называемого, «уровня D(OH)25». Общепринятой среднестатистической нормой считается 50нг/мл (nmol/L). При этом в свете последних научных исследований рекомендуется ориентировать на 70нг/мл. Отсюда:

менее 20нг/мл – острый дефицит;

20…30нг/мл – недостаточность;

выше 30нг/мл – норма.

После получения итогового результата необходимую норму потребления можно рассчитать по несложной формуле: МЕ= 40х (75-(результат в нг/мл)х(массу тела в кг)). Пример: МЕ= 40х(75-18)х70. Итого: 159.600МЕ. Полученное число разделите на количество дней, в течение которых собираетесь покрыть существующий дефицит, и получите ежедневную дозу.