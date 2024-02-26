Норвежский круизный лайнер отправили на карантин из-за подозрений на вспышку холеры на борту

У берегов Маврикия застрял круизный лайнер Norwegian Dawn из-за вспышки, предположительно, холеры среди пассажиров. На борту норвежского туристического судна находится 1026 членов экипажа и 2184 пассажира. У 15 из них были выявлены симптомы холеры температура, рвота и диарея.

Поэтому власти райского острова не разрешают причалить лайнеру в Порт-Луи до тех пор, пока не станет понятно, действительно ли дело в холере. Высадка пассажиров должна была состояться в Порт-Луи должна была состояться ещё 25 февраля, однако пассажиры пробудут на борту в лучшем случае до 27-го — пока медики не проведут необходимые исследования на борту.