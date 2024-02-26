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Норвежский круизный лайнер отправили на карантин из-за подозрений на вспышку холеры на борту

Норвежский круизный лайнер отправили на карантин из-за подозрений на вспышку холеры на борту

Автор:
26 февраля 2024 18:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Маврикий   болезнь   карантин   круизный лайнер   медики   пассажиры   
1187
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Одна из главных проблем круизных лайнеров отнюдь не айсберги, а большое количество людей и замкнутое пространство, превращающее судно в инкубатор для всякой заразы.

У берегов Маврикия застрял круизный лайнер Norwegian Dawn из-за вспышки, предположительно, холеры среди пассажиров. На борту норвежского туристического судна находится 1026 членов экипажа и 2184 пассажира. У 15 из них были выявлены симптомы холеры температура, рвота и диарея.


Поэтому власти райского острова не разрешают причалить лайнеру в Порт-Луи до тех пор, пока не станет понятно, действительно ли дело в холере. Высадка пассажиров должна была состояться в Порт-Луи должна была состояться ещё 25 февраля, однако пассажиры пробудут на борту в лучшем случае до 27-го — пока медики не проведут необходимые исследования на борту.


"В связи с тем, что местные власти требуют дополнительного тестирования перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку … на два дня, до 27 февраля 2024 года", — пожаловались журналистам представители норвежской компании Norge.

Сообщается, что круиз был запланирован на 12 дней. Лайнер отплыл из Кейптауна (ЮАР) 13 февраля. По пути к конечной точке, Маврикию, судно заходило в порт Мадагаскара, чтобы забрать часть туристов. Предполагается, что заразу занесли именно эти пассажиры. Сейчас лайнер стоит в 5 километрах от побережья Маврикия. Пока неизвестно, есть ли среди пассажиров граждане России. Тем не менее Роспотребнадзор отслеживает эпидемиологическую ситуацию на норвежском круизном лайнере, чтобы не допустить завоза в Россию опасной инфекции.

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Метки: Маврикий   болезнь   карантин   круизный лайнер   медики   пассажиры   
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5  комментариев
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17k
Kucher Час назад
Холера на корабле? Где-то я об этом уже слышал.

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92k
sapér Vodička 50 минут назад
Засрут весь Маврикий ..................
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7k
Андрей Крылов 50 минут назад
Лайнер то зачем карантин? На карантин надо людей отправлять. Лайнер не болеет всякими инфекционными диареями.
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22k
kσρβγς Час назад
Мля.. Я нипонил... Что за бред? Холера абсолютно безопасная болезнь, если лечить... Это в давние времена было проблемой, сейчас - в разы легче гриппа... Более того, можно вообще обойтись без медикаментов...
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Сразу видно ЦИВИЛИЗАЦИЯ
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