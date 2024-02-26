Норвежский круизный лайнер отправили на карантин из-за подозрений на вспышку холеры на борту

Одна из главных проблем круизных лайнеров отнюдь не айсберги, а большое количество людей и замкнутое пространство, превращающее судно в инкубатор для всякой заразы.
У берегов Маврикия застрял круизный лайнер Norwegian Dawn из-за вспышки, предположительно, холеры среди пассажиров. На борту норвежского туристического судна находится 1026 членов экипажа и 2184 пассажира. У 15 из них были выявлены симптомы холеры температура, рвота и диарея.
Поэтому власти райского острова не разрешают причалить лайнеру в Порт-Луи до тех пор, пока не станет понятно, действительно ли дело в холере. Высадка пассажиров должна была состояться в Порт-Луи должна была состояться ещё 25 февраля, однако пассажиры пробудут на борту в лучшем случае до 27-го — пока медики не проведут необходимые исследования на борту.
"В связи с тем, что местные власти требуют дополнительного тестирования перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку … на два дня, до 27 февраля 2024 года", — пожаловались журналистам представители норвежской компании Norge.
Сообщается, что круиз был запланирован на 12 дней. Лайнер отплыл из Кейптауна (ЮАР) 13 февраля. По пути к конечной точке, Маврикию, судно заходило в порт Мадагаскара, чтобы забрать часть туристов. Предполагается, что заразу занесли именно эти пассажиры. Сейчас лайнер стоит в 5 километрах от побережья Маврикия. Пока неизвестно, есть ли среди пассажиров граждане России. Тем не менее Роспотребнадзор отслеживает эпидемиологическую ситуацию на норвежском круизном лайнере, чтобы не допустить завоза в Россию опасной инфекции.
Источник:
- К своему первому путешествию готовится новый круизный лайнер
- Сьюзи – девушка-слон
- Очень интересно, но ничего непонятно: Минтранс планирует собирать больше информации о пассажирах
- Мисс Солнышко – мудрая женщина в теле ребёнка
- Майклу Джею Фоксу аплодировали стоя на церемонии вручения BAFTA