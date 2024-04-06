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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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На праздновании дня ВМФ в московском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, 25 июля 1993 г.
Какой-то мужик, Богдан Титомир, Юрий Айзеншпис и Андрей Державин в СК «Олимпийском», Москва, январь 1991 г.
Бойцы СОБРа проводят спецоперацию по задержанию участников ОПГ на торгово-вещевом рынке в Москве, 1995 год
Автомобиль «Тойота Камри» на японской торгово-промышленной выставке на Красной Пресне, Москва, апрель 1992 г
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