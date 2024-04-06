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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
06 апреля 2024 21:35
Метки: Россия   СССР   история   фото   
586
43

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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3  комментария
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21k
КВТИУ-80 3 часа назад
Двойное чувство. Спасибо.
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1k
Александр Шевченко 42 минуты назад
Да я тогда ещё молодой и здоровый по лесам шарохался (грибы-ягоды, рыбалка-охота) и вопросов не было откуда у шкета 14 годов ружье и отчим покойник доверял без разговоров ... беззаботное время.
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7
PPP... Час назад
Комментарий к фото
Пиво охлаждённое.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5299 постов (5298 в горячем)

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