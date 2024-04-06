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Мужчины поведали об отвратительных вещах, которые представляют, чтобы смочь больше 5 минут

Мужчины поведали об отвратительных вещах, которые представляют, чтобы смочь больше 5 минут

Автор:
06 апреля 2024 19:33
Сообщество : Юмор
Метки: женщины   интимная жизнь   мужчины   мысли   отношения   секрет   соцсети   
2186
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Достаточно интимный разговор произошел в социальных сетях. Женщины поинтересовались у представителей сильной половины человечества, в чем секрет самцов-марафонцев. Их ответ, как обычно, просто убил.

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Метки: женщины   интимная жизнь   мужчины   мысли   отношения   секрет   соцсети   
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5  комментариев
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11k
MakDag Час назад
Просто разжимаю ладонь...
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148
Евгений Бобр Полчаса назад
Всякое бывало и все для того чтоб жена получила удовольствие!))) А смам то я за минуту управлюсь)
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14k
Григорий Бабкин 52 минуты назад
Мёртвых котят...
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5k
Дмитрий Час назад
просто могу
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1022 поста (1069 в горячем)

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