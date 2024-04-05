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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
05 апреля 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
223
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Сталкер 37 минут назад
Что бы это значило?


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30k
Сталкер Полчаса назад
Посмотрел на это фото – и вдруг подумалось: а ведь за все годы учёбы в школе не помню, чтобы в классе была хотя бы пара одинаковых портфелей. И даже не в классе, а и на всей параллели. Разве что когда стали модными "дипломаты" – попадались одинаковые.
Это тем, кто рассказывает, как в Союза всё было бедненько и одинаково.

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Сталкер Полчаса назад
4 должно быть так:

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Юганск
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