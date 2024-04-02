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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
02 апреля 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
215
26

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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7  комментариев
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11k
Vacony 4 часа назад
второе фото - из Крыма - что за место ?под Алуштой где то.. не могу понять где... Воронцовский парк что ли... там пирсов нет
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30k
Сталкер Полчаса назад
Хм... А вот такой зверь мне ни разу не попадался!


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5k
Шлагбаумэн 41 минуту назад
Автор, вы были в 80-х у меня в гостях? ))
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9k
Jora Kyky(Kukunaher) 45 минут назад
В правом углу техничка баба Катя, которая будет их лупить по спине мокрой тряпкой за то что бегают "по помытому".
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Комментарий к фото
Орлята.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5288 постов (5291 в горячем)

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