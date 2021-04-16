Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34

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После того, как оплошность была обнаружена, пост удалили, но осадочек кое у кого остался.
Республиканка Синди Хайд-Смит, сенатор штата Миссисипи, разместила в Твиттер пост, в котором горячо поздравила командование ВВС США с 73-летним днем рождения резерва. Правда, картинка, сопровождавшая сообщение, не всем пришлась по вкусу.
"С 73-м днем рождения @USAFReserve! Благодарю всех резервистов, которые всегда готовы служить нашей нации", — написала сенатор на фоне изображения летящих российских Су-34.
После бурной реакции пользователей республиканка была вынуждена удалить публикацию, однако в Сети она осталась, вызвав вполне определенные предположения американцев о том, что на самом деле Республиканская партия "принадлежит России". Правда, нашлись и те, кто заметил, что это просто такая игра - выдавать чужое оружие за свое.
После бурной реакции пользователей республиканка была вынуждена удалить публикацию, однако в Сети она осталась, вызвав вполне определенные предположения американцев о том, что на самом деле Республиканская партия "принадлежит России". Правда, нашлись и те, кто заметил, что это просто такая игра - выдавать чужое оружие за свое.
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Those are Russian Su-34 fighters, Senator. https://t.co/W0RlMhboKU— Less Misanthropic (@Redzooks) April 14, 2021
The image showing Russian Su-34 jets, was used by Sen. @cindyhydesmith to wish @USAFReserve Command a happy birthday, a picture of things to come when the American empire has fallen.— Mats ☮ Nilsson (@mazzenilsson) April 15, 2021
https://t.co/YBY12ofsT3 pic.twitter.com/XnUDkC5wXH
Я её понимаю, эти русские самолёты красивые и опасные, а жещин тянет к сильным 😌😌😌— Ник Круглов (@_LazyFrog_) April 16, 2021
Сенатор Синди Хайд-Смит
Синди Хайд-Смит стала первой женщиной, представляющей штат в конгрессе США. Она является сенатором с 9 апреля 2018 года. Ранее политика в подобных оплошностях не замечали. Впрочем, похожие ошибки случаются не редко. Так, на этой неделе телеканал CNN показал украинские танки на борту железнодорожных вагонов и заявил, что это российские танки, направляющиеся к границе с Украиной.
'Journalistic malpractice' | #CNN video of Russian tanks near Ukrainian border branded fake news— RT (@RT_com) April 14, 2021
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т.е. его ограничения к нашему госдолгу и высылка 10-ти дипломатов - это дружественный поступок...
ну,значит, нам надо так же дружественно ответить.
3.14дарасы.
Вот-вот! Взяла и накаркала.
Известный линкор, его повар Кейси Райбек (Стивен Сигал) освобождал! ))