Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34

"С 73-м днем рождения @USAFReserve! Благодарю всех резервистов, которые всегда готовы служить нашей нации", — написала сенатор на фоне изображения летящих российских Су-34.

После бурной реакции пользователей республиканка была вынуждена удалить публикацию, однако в Сети она осталась, вызвав вполне определенные предположения американцев о том, что на самом деле Республиканская партия "принадлежит России". Правда, нашлись и те, кто заметил, что это просто такая игра - выдавать чужое оружие за свое.