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Сообщество Жизнь в США 658 постов • 214 подписчиков подписаться
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Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34

Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34 (7 фото)

Автор:
16 апреля 2021 08:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Су-34   ввс   конфуз   ошибка   политика   сша   
2276
7
После того, как оплошность была обнаружена, пост удалили, но осадочек кое у кого остался.
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Метки: Су-34   ввс   конфуз   ошибка   политика   сша   
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24  комментария
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639
Александр 2 часа назад
Скоро дойдет до того, что на картинке будет Йух, а скажут, что изда
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1k
GUSAR 8 минут назад
https://zen.yandex.ru/media/mugska9i_territori9i/fashisty-na-plakatah-ko-dniu-pobedy-5c98c5ed59be0f00b291486a?utm_source=serphttps://zen.yandex.ru/media/mugska9i_territori9i/fashisty-na-plakatah-ko-dniu-pobedy-5c98c5ed59be0f00b291486a?utm_source=serp

Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
Сенатор США поздравила резервистов ВВС картинкой с российским Су-34
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99
Liberman Полчаса назад
А че - у них норма такая - Бидон ввел санкции против нашего госдолга, и выступил - с заявлением: "наши отношения слишком напряжены, надо начинать дээскалацию".
т.е. его ограничения к нашему госдолгу и высылка 10-ти дипломатов - это дружественный поступок...
ну,значит, нам надо так же дружественно ответить.
3.14дарасы.
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18k
Эрик Полчаса назад
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691
Электрик Эрик 9 минут назад
Что, Эрик - обидно за хозяев стало? Сидел небось, потел - коменты высирал, да?
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18k
Эрик Полчаса назад
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614
Gleb_Skameikin Эрик 8 минут назад
кастрюлю поправь
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5k
Leo Sun Полчаса назад
"The image showing Russian Su-34 jets, was used by Sen. @cindyhydesmith to wish @USAFReserve Command a happy birthday, a picture of things to come when the American empire has fallen".

Вот-вот! Взяла и накаркала.
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27k
Fat Lynx 41 минуту назад
Я смотрю, дол-бо-е-бов везде хватает, что у них, что у нас... Это не может не настораживать!
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729
Миша Час назад
Мало там было одной Псаки, теперь ешё приколы от Синди Хайд-Смит
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2k
glazz_19 Миша 11 минут назад
Да чет вырождаются у них политики :)
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6k
Артём Час назад
Обычно в таких случаях говорят, что девочки-дизайнеры - это международная проблема. И в качестве примеров приводят фотки из торговых центров и с улиц России. Вот только есть разница, когда это глупая инициатива или возможно злой умысел простых граждан, и когда подобное постят представители руководства страны. У янки не первый раз кстати.
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202
Денис 2 часа назад
Саратов, день космонавтики. По всему городу стенды с вездеходом из марсианина. Даже логотип роскосмоса нарисовали.
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151k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Там еще и гиперзвуковая ракета под брюхом?))
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6k
Артём ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Нет. На данный момент единственным носителем гиперзвукового оружия у нас является МиГ-31. А на фото Су-34.
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1k
3,14здун-фантаст 2 часа назад
Тю, наши креаклы на 9 мая плакаты с поздравлениями с победой с фашистами лепят и ничего. Даже не извнились ни разу
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151k
☭Cheкаво☭ 3,14здун-фантаст 2 часа назад
проплаченная либерасня небось работает в типографиях, явно диверсия.
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1k
3,14здун-фантаст ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
не суть - обвинений нет, дел нет, извинений нет... выводы - власти посрать или ее так устраивает
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24k
Григорий 3,14здун-фантаст 57 минут назад
Помню на 23-е наши зафигачили линкор Миссури.
Известный линкор, его повар Кейси Райбек (Стивен Сигал) освобождал! ))
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9k
K7OO 3,14здун-фантаст 56 минут назад
Есть разница между тупорылым фотошопером и сенатором США? Если нет, то это проблема америкосов, а не наша.
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99
Liberman K7OO 23 минуты назад
беда в том - что у них тупорылый президент и окружение - а это проблема не только наша но и всего мира.
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