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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
31 марта 2024 21:42
Метки: СССР   история   фото   
244
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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97k
Доктор Джонс 3 часа назад
Комментарий к фото
Симонова - клёвая!
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858
Нежмисто Живисто 2 часа назад
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5k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
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12k
MPEG-8 3 часа назад
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Юганск
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