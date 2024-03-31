Люди из стали. Павел Шклярчук

6 июня 1966 года курсант Армавирского училища одессит Павел Шклярук ,будучи на практике в Саратове, поднялся в небо. Набрал высоту.

И в этот момент у машины отказал двигатель.

- Отказал двигатель, - сразу сообщил Павел на землю.

- Высота?

- Высота 300 метров! Планировать в Волгу?!

- Садитесь. Садитесь... - отвечали с земли.

Он, конечно, мог катапультироваться на низкой высоте и спастись.

Но самолет летит прямо к поселку. А там идет обычная жизнь.

К тому же рядом железнодорожный мост и нефтебаза.

Павел, наверное, представлял, какие могут быть варианты и последствия.

И тогда он решил планировать в Волгу.

Но там, как назло, теплоход.

Курсант преодолел препятствие и отжал от себя штурвал.

Этот полет продолжался 24 секунды.

На месте крушения потом работали водолазы.

Они смогли найти только крылья самолета.

Останки Павла Шклярука забрала река.

Как после рассказывала очевидица событий того дня Тамара Трофимовна Ларина, она сначала услышала сильный гул.

- Низко-низко пролетел самолет в сторону Волги, вдруг он как будто бы вздыбился и резко пошел вниз. Кресло с летчиком оторвалось, и все скрылось в воде.

Потом приехала мать.

Она ходила по берегу и звала сына, а весь поселок рыдал. Мы знали, что ее сын, спасая нас, пожертвовал своей жизнью, - вспоминала Ларина.

Тогда об этом подвиге рассказали в газетах и журналах.

Павла Шклярука наградили орденом Красной Звезды.

А известный бард Юрий Визбор написал песню о подвиге курсанта Павла Шклярука, о последних 24 секундах его жизни.

Он так и назвал песню -" 24 секунды подвига".