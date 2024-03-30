У стихийного мемориала собрались сотни людей.
На девятый день после трагедии в Красногорске около "Крокус Сити Холла" прошла панихида по погибшим в теракте. У мемориала из живых цветов и игрушек рядом с разрушенным концертным залом собрались сотни людей, включая послов и сотрудников иностранных дипмиссий.
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Отмечается, что на место теракта также приехали около 130 послов и представителей посольств стран Азии, Латинской Америки, Африки, ЕС, США и других государств.
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Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" произошёл 22 марта. В здание концертного зала, где люди с минуты на минуту ожидали выхода на сцену группы "Пикник", ворвались четверо вооруженных мужчин и принялись расстреливать всех попадавшихся им на глаза. В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.
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