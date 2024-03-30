Около "Крокус Сити Холла" прошла панихида по погибшим в теракте

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" произошёл 22 марта. В здание концертного зала, где люди с минуты на минуту ожидали выхода на сцену группы "Пикник", ворвались четверо вооруженных мужчин и принялись расстреливать всех попадавшихся им на глаза. В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.