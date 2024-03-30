FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16414 постов • 1706 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Радары запредельной мощности на голове жука. Какую информацию собирает это насекомое?

Радары запредельной мощности на голове жука. Какую информацию собирает это насекомое?

Автор:
30 марта 2024 09:12
Сообщество : Животные
Метки: жук   жук-веероус   интересно   насекомое   природа   радары   факты   фото   
980
4

Настоящий сталкер должен всегда ходить с радаром на голове. Вот жук-веероус – настоящий сталкер. Только посмотрите на эти антенны!

Такой впечатляющий прибор есть только у самцов. Парни используют свой радар исключительно для улавливания запахов феромонов от девушек. Забираются на веточку, распускают свою установку и сидят анализируют невидимую сеть запахов. Получается, насекомыши придумали что-то типа сайта знакомств! 

После выбора кандидатки жук летит к своей мечте. Однако часто получается так, что вокруг самки водят хороводы уже несколько других мужчин. И тогда начинается обычная и тупая драка за женщину. Никаких тебе тонких технологий! Победитель обзаведётся потомством. 

Однако детёнышей жука-веероуса никто и никогда не видел. Считается, что личинки живут либо под землей, либо паразитируют на других насекомых. Сам жук живёт в Австралии, а значит ожидать можно чего угодно!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: жук   жук-веероус   интересно   насекомое   природа   радары   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
surgy Полчаса назад
Миллионы лет эволюции лишь для того, чтобы поьрахаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2303 поста (2260 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

463132



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"
В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать...
Набирающие популярность в сообществах
Рождённый 9 мая. Поэт Булат Окуджава — солдат, учитель русского языка и редактор⁠⁠
Рождённый 9 мая. Поэт Булат Окуджава — солдат, учитель русского языка и редактор⁠⁠
Секс, маргиналы и апокалипсис — 21 лучший британский сериал 21-го века⁠⁠
Секс, маргиналы и апокалипсис — 21 лучший британский сериал 21-го века⁠⁠
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#интересное#аварии#авто аварии#подборка#Китай#Крокус сити холл#Индия
#в мире#автомир#Юмор#люди#ДТП#Автовсячина#Россия#Суд#Еда#истории
#автомобили#машина#интересно#факты#забавно#полиция#кино#история#задержание#США
"По-любому трофей" "По-любому трофей" Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд Другие гиены: не все знают про существование этих видов! Другие гиены: не все знают про существование этих видов! Корсак: лисица Великой степи Корсак: лисица Великой степи Топ-5 животных с самыми большими зубами. Кому проиграл огромный слон с бивнями 2,5 метра? Топ-5 животных с самыми большими зубами. Кому проиграл огромный слон с бивнями 2,5 метра? Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод

На что жалуетесь?

Вернуться