Радары запредельной мощности на голове жука. Какую информацию собирает это насекомое?

Настоящий сталкер должен всегда ходить с радаром на голове. Вот жук-веероус – настоящий сталкер. Только посмотрите на эти антенны!
Такой впечатляющий прибор есть только у самцов. Парни используют свой радар исключительно для улавливания запахов феромонов от девушек. Забираются на веточку, распускают свою установку и сидят анализируют невидимую сеть запахов. Получается, насекомыши придумали что-то типа сайта знакомств!
После выбора кандидатки жук летит к своей мечте. Однако часто получается так, что вокруг самки водят хороводы уже несколько других мужчин. И тогда начинается обычная и тупая драка за женщину. Никаких тебе тонких технологий! Победитель обзаведётся потомством.
Однако детёнышей жука-веероуса никто и никогда не видел. Считается, что личинки живут либо под землей, либо паразитируют на других насекомых. Сам жук живёт в Австралии, а значит ожидать можно чего угодно!
Источник:
- Другие гиены: не все знают про существование этих видов!
- Корсак: лисица Великой степи
- Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд
- Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод
- Топ-5 животных с самыми большими зубами. Кому проиграл огромный слон с бивнями 2,5 метра?