Радары запредельной мощности на голове жука. Какую информацию собирает это насекомое?

После выбора кандидатки жук летит к своей мечте. Однако часто получается так, что вокруг самки водят хороводы уже несколько других мужчин. И тогда начинается обычная и тупая драка за женщину. Никаких тебе тонких технологий! Победитель обзаведётся потомством.