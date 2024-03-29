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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
29 марта 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
287
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Метки: СССР   история   фото   
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8  комментариев
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836
Нежмисто Живисто 6 часов назад
23. Любимое место
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12k
MPEG-8 3 часа назад
Комментарий к фото
Грузинский.
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12k
MPEG-8 3 часа назад
Комментарий к фото
ГАЗ-69 и в бой, и на парад.
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ФЫВАПРОЛ 6 часов назад
Все вы врете, в Советском Союзе такого не могло быть))) Только галоши и валенки. Это фотошоп.
Сарказм.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5281 пост (5276 в горячем)

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