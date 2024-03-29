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Сейчас тренд на кондитеров, которые делают десерты дома. Однако не все им доверяют. И после рассказов людей - становится ясно - почему. Пользователи рассказали причины, по которым никогда больше не обратятся к домашнему кондитеру.
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А где вы покупаете торты?
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Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего. Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.
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Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
слегка противно, посему пост и не стал читать. ПЕНА!