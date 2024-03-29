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"Отравились и обос%ались": пользователи поделились историями, почему больше не доверяют домашним кондитерам

"Отравились и обос%ались": пользователи поделились историями, почему больше не доверяют домашним кондитерам

Автор:
29 марта 2024 15:59
Сообщество : Истории из жизни
Метки: домашний кондитер   забавно   заказала торт   истории   кондитер   торты   фото   
1326
16

Сейчас тренд на кондитеров, которые делают десерты дома. Однако не все им доверяют. И после рассказов людей - становится ясно - почему. Пользователи рассказали причины, по которым никогда больше не обратятся к домашнему кондитеру.

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А где вы покупаете торты?

Источник:

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Метки: домашний кондитер   забавно   заказала торт   истории   кондитер   торты   фото   
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6  комментариев
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1k
Андрей Еделькин 2 минуты назад
Понты до хорошего не доведут
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4k
Владимир 16 минут назад
последний торт-самый лучший!!!
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−12
Игорь 20 минут назад
Здpавствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде...

Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Eсли оставите контакты, то я готов веpнyть с пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйста, номеp телефона на любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (баланс номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
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20k
КВТИУ-80 Полчаса назад
"и обос%ались" ? Лексика "дет.садовской" категории. Не рассмешило от слова никак. Только
слегка противно, посему пост и не стал читать. ПЕНА!
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35k
Юр21 36 минут назад
И потом все рассказывают про то как они бедно и плохо живут...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1567 постов (1523 в горячем)

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