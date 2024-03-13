Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд

В это время вокруг мёртвого кита формируется новая экосистема. Упав на дно, кит принёс с собой около двух тонн чистого углерода, а также килограммы микро- и макроэлементов. Это невероятное богатство. Обычно такой объём ресурсов достигает дна за 100-200 лет, а тут привалило всего и сразу. В радиусе 2-3 сотен метров от кита резко увеличивается количество планктона и бактерий. Следом за ними появляются целые поля многощетинковых червей и других фильтраторов. Затем на игровом поле появляются фильтратороеды и фильтратороедоеды. Жизнь набирает обороты.