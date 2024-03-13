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Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд

Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд

Автор:
13 марта 2024 09:14
Сообщество : Животные
Метки: интересно   киты   после смерти   природа   факты   фото   экосистема   
1915
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Для океанических жителей киты — это что-то вроде сказочных эльфов. Они редко рождаются, успевают пережить с десяток поколений рыб, а их гибель отзывается по всей экосистеме. Но если после смерти эльфа в фэнтези природа скорбит, то гибель кита — это праздник живота, который может длиться до 100 лет!

Китовье посмертие можно разделить на 5 этапов. Первый — самый несимпатичный. Свежепочивший кит не тонет, а превращается в раздутую газами плавучую баржу. Сразу после остановки работы пищеварительного тракта за дело принимаются кишечные бактерии. Они переваривают остатки пищи и выделяют летучие газы. А несколько дней спустя газов становится очень много.

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В итоге животное раздувается от огромного объёма водорода и метана. А снаружи его объедают акулы и другие крупные хищные рыбы, обитающие в верхнем ярусе океана. Конечно, такое долго продолжаться не может. В лучшем случае, один из падальщиков укусит глубже, чем следует, и выпустит весь газ. В худшем — внутренне давление станет так велико, что кит взорвётся. Зрелище не из приятных и похоже на взрыв сверхновой.

После оглушительного окончания первой стадии, туша огромного зверя быстро погружается на глубину в 2-3 километра. Миксины, глубоководные акулы, раки, бокоплавы и креветки с жадностью бросаются на китовьи останки и пожирают их. Но как бы они не старались, больше 60 кило в сутки им съесть не удаётся. Поэтому поедание мягких тканей растягивается на месяцы.

В это время вокруг мёртвого кита формируется новая экосистема. Упав на дно, кит принёс с собой около двух тонн чистого углерода, а также килограммы микро- и макроэлементов. Это невероятное богатство. Обычно такой объём ресурсов достигает дна за 100-200 лет, а тут привалило всего и сразу. В радиусе 2-3 сотен метров от кита резко увеличивается количество планктона и бактерий. Следом за ними появляются целые поля многощетинковых червей и других фильтраторов. Затем на игровом поле появляются фильтратороеды и фильтратороедоеды. Жизнь набирает обороты.

Экосистема и не думает сбавлять обороты, даже когда все мягкие ткани уже съедены. Практически вся органика сконцентрирована в радиусе полукилометра от места падения кита. Возрастает количество роющих животных, которые каждый день пропускают через себя кубометры донных отложений. Лишь через 5-6 лет плотность органики уменьшится до стандартного уровня.

А вот на скелете жизнь будет кипеть ещё десятилетиями. Кости кита богаты жирами, они составляют до 6% массы скелета. И всё это богатство очень трудно извлечь. Останки колонизируют специальные черви — оседаксы. Эти существа живут исключительно в костях морских гигантов. Запасов провианта им хватит на 50-100 лет вперёд!

И даже когда вся органика до последней молекулы будет съедена и унесена из костей, китовий остов всё равно будет точкой биоразнообразия посреди пустынного дна. Тщательно вычищенные кости — это отличное место для прикрепления губок и кораллов! Кит превращается в маленький коралловый риф, глубоководный оазис. Вот так одна смерть способна породить тысячи жизней!

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Метки: интересно   киты   после смерти   природа   факты   фото   экосистема   
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2  комментария
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Юрий 40 минут назад
Как интересно, в природе все продумано до мелочей и ничего не пропадает попусту, все используется для других.
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419
сергей миронов Час назад
Прекрасно! Убивайте больше китов, плодите новые экосистемы!
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