Правда ли, что кошки могут осуждать людей?

Кошка может ревновать и расстраиваться из-за того что ей показалось, будто человек стал меньше ее любить, стал меньше уделять ей внимания. Но осуждать – нет, кошка не может. У нее все-таки нет для этого опоры на эстетические духовные, нравственные принципы.