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Правда ли, что кошки могут осуждать людей?

Правда ли, что кошки могут осуждать людей?

Автор:
28 марта 2024 09:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   забавно   кошки   осуждение   фото   
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То, что кошки внимательно наблюдают за всеми действиями своих хозяев, не новость. Ваш пушистый друг наверняка следует за вами по пятам, в какую бы точку квартиры вы не переместились, делая свои ежедневные дела.

Но кошка не просто наблюдает за человеком, используя это как возможность побыть рядом или развлечься. Она еще и делает долгосрочные выводы. Кошки анализируют поведение человека в разных ситуациях, изучают его, запоминают. Но могут ли они давать оценку его действиям?

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Кошачье разочарование можно отследить по хвосту, который сначала был в надежде задран, а потом начал медленно опускаться. Испортившееся настроение видно по чуть разведенным в стороны ушам и сверкающим глазам. А вот осуждение, как его отследить?

Вот уже несколько лет по интернету ходят забавные картинки, на которых у котиков характерное осуждающее выражение лиц. Картинки сопровождаются соответствующими подписями.

Почему кошка все-таки не может осуждать

Осуждать – это значит высказывать отрицательные, резкие и безоговорочные оценочные суждения о ком-либо или о чём-либо, исходя из нравственных, духовных или эстетических оснований; порицать.

Кошка может быть недовольна действиями человека. Она может злиться, например из-за того человек оставил ее на кого-то чужого, уехав в отпуск на месяц, или вот сейчас не пускает ее в дом с улицы.

Кошка может ревновать и расстраиваться из-за того что ей показалось, будто человек стал меньше ее любить, стал меньше уделять ей внимания. Но осуждать – нет, кошка не может. У нее все-таки нет для этого опоры на эстетические духовные, нравственные принципы.

Негативные эмоции кошкам доступны в полной мере. Классифицировать действия человека по отношению к себе как положительные или отрицательные кошка тоже может. Но осуждать, слава Богу, котики нас пока не умеют.

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Метки: Юмор   животные   забавно   кошки   осуждение   фото   
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Olxi
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