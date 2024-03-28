Правда ли, что кошки могут осуждать людей?

То, что кошки внимательно наблюдают за всеми действиями своих хозяев, не новость. Ваш пушистый друг наверняка следует за вами по пятам, в какую бы точку квартиры вы не переместились, делая свои ежедневные дела.
Но кошка не просто наблюдает за человеком, используя это как возможность побыть рядом или развлечься. Она еще и делает долгосрочные выводы. Кошки анализируют поведение человека в разных ситуациях, изучают его, запоминают. Но могут ли они давать оценку его действиям?
Кошачье разочарование можно отследить по хвосту, который сначала был в надежде задран, а потом начал медленно опускаться. Испортившееся настроение видно по чуть разведенным в стороны ушам и сверкающим глазам. А вот осуждение, как его отследить?
Вот уже несколько лет по интернету ходят забавные картинки, на которых у котиков характерное осуждающее выражение лиц. Картинки сопровождаются соответствующими подписями.
Почему кошка все-таки не может осуждать
Осуждать – это значит высказывать отрицательные, резкие и безоговорочные оценочные суждения о ком-либо или о чём-либо, исходя из нравственных, духовных или эстетических оснований; порицать.
Кошка может быть недовольна действиями человека. Она может злиться, например из-за того человек оставил ее на кого-то чужого, уехав в отпуск на месяц, или вот сейчас не пускает ее в дом с улицы.
Кошка может ревновать и расстраиваться из-за того что ей показалось, будто человек стал меньше ее любить, стал меньше уделять ей внимания. Но осуждать – нет, кошка не может. У нее все-таки нет для этого опоры на эстетические духовные, нравственные принципы.
Негативные эмоции кошкам доступны в полной мере. Классифицировать действия человека по отношению к себе как положительные или отрицательные кошка тоже может. Но осуждать, слава Богу, котики нас пока не умеют.
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