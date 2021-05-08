16 комиксов, которые поймут только кошатники

Кошки правили миром ещё до нашей эры в Египте. За тысячелетия ничего не изменилось, кошки до сих пор почти в каждом доме, и в каждой квартире. С каждым днём эти пушистые чудики удивляют нас всё больше!
1.
Весело и очень похоже
2.
Ландыш Ахметзянова — лингвист и иллюстратор из Набережных Челнов, известная в соцсетях под ником Lingvistov. С 2014 года девушка рисует уморительные комиксы о жизни с кошками, которые прославили ее на весь мир. На Instagram-аккаунт россиянки подписаны уже более 388 тысяч кошатников со всех уголков нашей планеты.
Предлагаем вам оценить смешные и очень жизненные иллюстрации Ландыш, которые непременно поднимут вам настроение.
Источник:
- 26 отцов, которые были против "этого дурацкого кота", но что-то пошло не так
- 15 жутковатых комиксов с неожиданным поворотом событий
- Забавные кошачьи эмоции, нарисованные на кусочке бумаги
- Как справляется собака и кошка на полосе препятствий
- 50 животных, которые не могут жить без глютена
Понравилось40