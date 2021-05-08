16 комиксов, которые поймут только кошатники

Ландыш Ахметзянова — лингвист и иллюстратор из Набережных Челнов, известная в соцсетях под ником Lingvistov. С 2014 года девушка рисует уморительные комиксы о жизни с кошками, которые прославили ее на весь мир. На Instagram-аккаунт россиянки подписаны уже более 388 тысяч кошатников со всех уголков нашей планеты.



Предлагаем вам оценить смешные и очень жизненные иллюстрации Ландыш, которые непременно поднимут вам настроение.