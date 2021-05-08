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16 комиксов, которые поймут только кошатники

16 комиксов, которые поймут только кошатники (16 фото)

Автор:
08 мая 2021 10:47
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   животные   забавно   комиксы   кошатники   кошки   фото   
695
16
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Кошки правили миром ещё до нашей эры в Египте. За тысячелетия ничего не изменилось, кошки до сих пор почти в каждом доме, и в каждой квартире. С каждым днём эти пушистые чудики удивляют нас всё больше!

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Метки: Юмор   животные   забавно   комиксы   кошатники   кошки   фото   
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3k
Убийца Прохиндеев 58 минут назад
По поводу дна миски, о чем все стонут, типа пока с горкой не насыпешь, есть не будут.
Вы едите из вчерашней тарелки объедки, мудаки? А с чего вы взяли, что кошка - это гибрид помойки с пылесосом?
Кошка ест свежее, из чистой миски, кошка пьет свежую, только что налитую воду, в чистую плошку!! Поэтому и лезет кошка к крану - это имитация проточной воды в природе, из луж пейте сами!

Все спецы говорят вам, да в не не слышите, дебилы - наложите кошке и собаке столько, сколько существо съест за подход! Налейте в вымытую воду, а в следующий раз - опять в вымытую плошку новую чистую воду! Кошка поела, помыла усы в воде - уже вода не годна!

В следующий раз, опять в пустую чистую миску насыпьте 1 порцию еды и налейте в чистую плошку свежей воды! И да, кошек положено 2 раза в сутки кормить, кормите хотя бы 3, но не 10!

Вы сами бараны, но хихикаете над кошками. Это все равно что будут ржать над вами, что вы не попили на улице из лужи, не пошли в туалет срать, где не смывается вода и нет туалетной бумаги, к примеру. Что вы скалитесь над тем, над чем тупите?
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6k
vitenok Час назад
Кошатники, подскажите, дал поджопник кошке, хороший такой, за дело. Теперь обижается, уже день сидит под диваном, не выходит. Шваброй шурудил, по дивану пинал, упаковкой вискаса шелестел. Читал, что срать после этого может начать не в лоток, не хочется выбрасывать. В смысле кошку, а не лоток. Раньше не обижалась. Что делать то?
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