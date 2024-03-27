«Правда — лучший слуга короля!» Я.Ф. Долгоруков

Долгоруков родился в 1639 году, получил очень хорошее образование под руководством польского наставника и свободно владел латынью. Долгоруков начал свою службу государю в девятнадцатилетнем возрасте. Царь Алексей Михайлович быстро оценил способности юноши и приблизил его к себе. В 1661 году Яков Долгоруков уже был комнатным стольником при государе, а в 1664 году — воеводой.

В годы безвременья, последовавшие за смертью Алексея Михайловича, Яков Федорович безоговорочно встал на сторону юного Петра и был с ним во всех перипетиях стрелецких бунтов и противостояния будущего реформатора с его сестрой, царевной Софьей.

Княгиня Софья, опасаясь дурного влияния на брата, отправила в 1687 году Якова Федоровича послом во Францию ​​и Испанию с просьбой о помощи в войне против Турции.

Прямота всегда была свойственна князю Якову Федоровичу Долгорукову, но первым венценосцем, с которым князь вступил в спор, был не Петр, а Людовик XIV, к которому он был послан в 1687 году с предложением образовать Священный союз против турок. .

Задача была очень деликатной, поскольку Франция только что заключила дружественный договор с Османской Портой.

Был отправлен запрос о встрече посольства в Дюнкерке: «Не пришли ли они из-за какого-то упрямства и не будут ли они чем-либо противоречить воле королевского величества?» Опасения французов полностью оправдались.

Выслушав доклад министра иностранных дел, Король-Солнце приказал передать россиянам, что ему известна суть дела, и дальнейшие переговоры он считал излишними: он направит им ответное письмо. Но Яков Долгоруков объявил, что он, как царский посол, примет грамоту только из рук царя, ибо – «Все государи дают ответное письмо послам собственноручно!»

Наглость князя Долгорукова вызвала крайнее раздражение у высокомерного Людовика: он пригрозил послам бесчестием, приказав выслать их за государственную границу. На это Долгоруков ответил, что даже под страхом смерти не примет письмо во дворе посольства. Он также отказался от царских подарков, несмотря на все угрозы.

«Королевский гнев страшен нам по вине, - твердил посол, - а без вины вовсе не страшен, должны мы прежде всего взирать на повеление государей своих!»

Французы были вынуждены уступить. Людовик не пожелал вступать в предложенный ему союз, пообещав, однако, не мешать борьбе русских с турками, и на прощальной аудиенции все же вручил грамоту послам лично.

Однако в этой грамоте титул «Великие государи» был опущен (Петр I делил престол в это время со своим братом Иоанном V). Яков Федорович потребовал переписать письмо. Ему было отказано. История повторилась: русские не приняли ни грамоту, ни дары.

Но смелость и настойчивость князя Долгорукова сделали свое дело: письмо было переписано, подарки приняты, и в Испании, куда они отправились вслед за Францией, их ждал уже почетный прием...

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В 1689 году, в разгар распри Петра и Софьи, Долгоруков первым явился к Петру в Троице-Сергиевой лавре, за что после свержения Софьи, был назначен судьей Московского приказа.

В 1695 и 1696 годах он был в обоих Азовских походах, возведён в сан ближайшего боярина. Уезжая за границу в 1697 году, Петр I поручил Долгорукову охрану южной границы и наблюдение за Малороссией.

В 1700 году, с учреждением «Приказа по военным делам», Долгорукову были подчинены интендантская и провиантская части.

При нарвском разгроме русской армии 1700 года, шведам достался пленным Яков Фёдорович Долгоруков. Генерал–кригс–комиссар и тайный советник. Отбивался он до последнего. Взяли его в плен шведы при отходе русской гвардии, увезли в Стокгольм. Посадили в какой–то зверинец, потом перетащили в специальную тюрьму.

Яков Федорович вел себя вызывающе. Яков Федорович не был робок перед Европой. В течение 10 лет шведы терпели его выходки. Долгих 10 лет Яков Федорович «изучал основы правовой системы королевства», чтобы провести похожие реформы в России.

В 1711 году Долгорукова, и еще сорок русских пленных, решили конвоировать морем в другое место заключения.

Бросив пытливый взгляд на корабль, Яков Федорович решил захватить его в море. Почему бы не захватить?! Ну и как долго тайный советник и генерал Кригс-комиссар сможет двигать это поганое весло? Лучше смерть в бою, чем позор рабского труда! Яков Федорович решил выдумать русский религиозный праздник. Хитрость удалась и некоторых гребцов развязали...

Руки Якова Федоровича оказались свободны. Как только Долгоруков спел слова гимна «Дерзайте, дерзайте, люди Божии!», заключенные бросились к охране и экипажу. Сам Яков Федорович первым бросился в бой. Задушил помощника капитана, с тесаком погнался за шкипером, сбросил начальника охраны в море, увернулся от пистолетного выстрела, и «с колена рубанул главного боцмана по ноге, так что главный боцман истек бы кровью, если бы не утонул».

Наконец, Я. Ф. Долгоруков, как опытный пират, поднялся на мостик захваченного корабля. Схватив шкипера за волосы, он приставил к его груди кинжал, и многозначительно сказал: «Если хочешь быть живым, то отвези нас в Кроншлот или в Ревель, берегись измены, бойся меня! На бога надейся, но больше меня бойся!»

И они поплыли, осваивая искусство мореплавания на ходу:- поднимались на мачты, смотрели вдаль, тянули шкоты, таскали фалы, учились управлять парусами и судном... Матросы оказались далеко не идеальные:-от думских дворян трудно ожидать особой прыти, да и средний возраст освобожденных составил 53 года. И вот, с седыми бородами, лысинами и лохмотьями, они пошли по бурному, невиданному ранее морю. Домой, презирая все трудности и опасности...

Сам Яков Федорович, в шведской треуголке, гордо и непреклонно стоял на мостике. Ему тогда было всего 70 лет. В свое время он чуть не довел Людовика XIV до инсульта; он тряс министра Кольбера за грудки, а сейчас, вместе со своими товарищами, он, за две недели плавания, достиг Ревеля, находившегося тогда уже во власти русских войск (июль 1711 г.)...

В 1711 году Петр I назначил его сенатором и поставил во главе Военного комиссариата. В 1717 году он был назначен председателем Счетной палаты.

Следующий рассказ П. К. Щебальского прекрасно характеризует Якова Федоровича:

«Однажды в Петербурге не хватало муки, и городу грозил голод; по этому поводу в Сенате был принят указ: - собрать по четверику (1 четверик - 64 пуда) ржи с крестьян ближайших к Петербургу областей, и этот указ был одобрен царем. Долгоруков в тот день не присутствовал в Сенате, а когда его попросили подписать протокол, он запечатал его и тем самым приостановил его исполнение. Собрались сенаторы, приехал царь и узнал, что Яков Федорович скрепил печатью одобренный сенатом и царем указ. За ним посылают... находят его в церкви, требуют в сенат... Три раза царь посылал за ним, но он явился в сенат только после окончания литургии.

Царь, говорят, бросился на него с кинжалом, но Долгоруков, рванув кафтан сказал: «Вот моя грудь!». Затем он пояснил, что, не обременяя и без того разорившихся крестьян поборами, можно взять рожь из богатых закромов Меншикова и других дворян, не исключая и его самого, до прибытия обозов с хлебом. Услышав этот совет, царь моментально остыл, обнял его и приказал издать указ.

Он часто спорил с государем и выводил его из терпения. Однажды, в пылу спора, царь схватился за кинжал. Долгоруков остановил его руку и сказал: «Подожди! Твоя честь мне дороже жизни. Если нужна моя голова, то не используй рук, а скажи палачу, чтобы он отрубил мне голову на площади; тогда подумают, что меня казнили за какое-то важное преступление; -Один Бог будет судить меня и тебя».

После одного из таких споров, Петр I, за кубком вина, глядя в глаза своему советнику, задумчиво сказал: -«Я знаю, что ты меня больше всех ругаешь и так часто раздражаешь меня своими доводами, что я часто едва выдерживаю, но когда я думаю об этом, то вижу, что ты искренне любишь меня и государство, и поэтому говоришь правду... » .

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До нас дошло много свидетельств о конфликтах между князем и императором; но один из них стал особенно знаменит. Речь идет о знаменитом столкновении Долгорукова с Петром I, в связи с поручением Сенату набрать людей из Петербургской и Новгородской губерний для грандиозных

работ в столице. Напрасно Долгоруков горячо убеждал сенаторов, что такое решение противоречит государственным интересам и неизбежно приведет к полному опустошению двух губерний, и без того опустошенных Северной войной: никто не смел перечить царю. Когда Долгоруков исчерпал свое красноречие, он прибег к ultima Ratio, последнему аргументу: - просто разорвал указ, подписанный государем.



