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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 марта 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
164
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Метки: СССР   история   фото   
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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