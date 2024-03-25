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«Кин-Дза-Дза» в реальной жизни. Что в Грузии сделали с самой лучшей канатной дорогой в СССР

«Кин-Дза-Дза» в реальной жизни. Что в Грузии сделали с самой лучшей канатной дорогой в СССР

Автор:
25 марта 2024 09:17
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Чиатура   грузияэ   интересно   канатная дорога   кин-дза-дза   фуникулёр   
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В Грузии есть удивительный город Чиатура, расположенный среди черных скал, между которыми зияют глубокие пропасти. При создании фильма "Кин-Дза-Дза" режиссёр Георгий Данелия вдохновлялся местным канатным фуникулёром.

Регион производит незабываемое впечатление, когда-то здесь была самая мощная сеть канатных дорог, здесь добывается свыше 60% марганца в мире. Пойдёмте прогуляемся?


Чем он так знаменит?

Шахтерский городок Чиатура расположен в 200 км от Тбилиси. Все районы соединяются друг с другом канатными дорогами, здесь чрезвычайно сложный гористый ландшафт. В городе с населением в 30 тыс. жителей в 60-х годов ХХ века насчитывалось 17 фуникулеров. Среди них были для пассажиров и технические – для доставки марганцевой руды.

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Первую «канатку» построили в 1954 году. В те времена это сооружение было оборудовано по последнему слову техники, стало отличительным символом населенного пункта. Появился даже слоган на рекламных проспектах: «Чиатура – столица канатных дорог»

В 2016 году государственная экспертная комиссия пришла к выводу, что знаменитые вагончики (словно из фильма "Кин-Дза-Дза") необходимо демонтировать, соблюдать нормы безопасности было уже невозможно. После этого вердикта «канатка» продолжала функционировать еще долгие годы.

Сотрудники дороги грустно шутили в то время: только Небо предохраняет конструкции от катастрофы. Сценарист "Кин-Дза-Дза" Резо Габриадзе провел детство в Имерети, чиатурская канатная дорога явилась толчком для написания сценария, прославив этот регион на весь мир.

Город советских канатных дорог 

Первые рудники в окрестностях города стали разрабатываться во второй половине XIX века. Советская власть в течение короткого времени превратила населенный пункт в индустриальный центр по добыче марганца.

Местные жители, люди суровые и очень серьезные, прогулявшись по городку, я довольно быстро в этом убедился. В Грузии есть устоявшееся мнение, что самые большие молчуны – это сваны и хевсуры, но они явно уступают чиатурцам.

Думаю, обусловлено это суровым горным пейзажами и тяжелым горняцким трудом местных жителей. Жизнь здесь нелегкая, нет плодородной земли, населённый пункт находится в «чаше», которую окружают со всех сторон высоченные скалы. Месторождение марганца дает работу многим тысячам людей, поддерживает город «на плаву».

Бесплатная поездка на «канатке» в Чиатуре – это экстремальное действие, сравнимое лишь с прыжком с парашютом. Рассматривая первый раз вагончики, невольно задумываешься о бренности и смысле существования в этом мире. 

Механизмы настолько устарели, что не понятно, как они не падают в пропасть. Во время экстремального путешествия с любопытством прислушиваешься к скрипам, «кряхтениям» и другим странным звукам, а также сильным порывам ветра в ущельях.

Грузинский «Кин-Дза-Дза»

Георгий Данелия не зря придумал «пепелаца» для своего фильма «Кин-дза-дза». Прокатиться на старых «канатках» можно: например на «линии-25».

Начало берет от Горсовета, конечная остановка – плоское как стол плато на высокой горе. Вторая линия возит жителей на соседнюю гору, противоположная сторона ущелья.

Третья – доставляет пассажиров на еще одну гору, где находится жилой массив. Я лет пять назад был в Чили, город Вальпараисо, так там аналогичные фуникулеры, на которых стремно смотреть, а прокатившись в них, мысленно поздравляешь себя со вторым днем рождения, которое состоялось только что.

В Чиатуре также закончили строить новые реверсивные маршруты, отправляются от отреставрированного здания вокзала в центре населенного пункта. Общая протяженность более 3,5 км. Вместимость новых гондол до 10 человек, взимается небольшая плата за поездку.

Почему Чиатура - один из самых интересных посёлков Грузии?

Чиатура прекрасна в солнечный день, привлекает брутальный стиль, и суровые горные пейзажи. Отсутствует туристическая лакировка и гламурность, когда все достопримечательности блестят.

Город же покоряет своей натуральной естественностью, словно говорит путешественнику: вот я такой, какой я есть, а если кому не нравится, проходите мимо и не спотыкайтесь.

Гуляя по Чиатуру одновременно ощущал налет психоделики, что-то среднее между впечатлением от фильма «Кин-дза-дза» и просмотром фильмов о далёком будущем. Мне это действительно нравилось и даже как-то гипнотизировало.

Для трудящихся здесь были построены санатории, дома культуры и целая инфраструктура «канаток». Жители не бедствовали, зарплаты были хорошие, марганец необходим в огромных количествах в сталелитейном производстве.

Времена изменились, но канатные дороги продолжают оставаться «торговой маркой» населенного пункта.

На центральном вокзале находится панно с барельефами Ленина и Сталина. Иосиф Виссарионович в молодые годы скрывался в поселке шахтеров от преследований царской охранки. 

Горно-обогатительный комбинат работает круглосуточно без выходных и праздников. Партии рабочих доставляются в подвесных обветшалых вагонах. Вокруг масштабные отвесные черные скалы и бездонные ущелья. 

Итоги:

В Чиатуре привлекает эклектичность архитектуры: есть модерн, брутализм, ампир. Для путешественников созданы сносные условия: есть где переночевать в отеле, пообедать в кафе, отдохнуть в сквере. 

Для приезжего человека необычные красоты гор, выглядят захватывающе, но местные жители давно привыкли к такой «экзотике», не обращают никакого внимания. Также рекомендую заехать на плато, где находится монастырь Мгвимеви, оттуда открывается невероятный вид на весь город и окрестности!


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Метки: Чиатура   грузияэ   интересно   канатная дорога   кин-дза-дза   фуникулёр   
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5  комментариев
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Igor (Игорь) 12 минут назад
Остатки былой, более высокоразвитой цивилизации. Печально все это.
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8k
Alex Минуту назад
У грузинов независимость заржавела
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44k
Aleks 4 минуты назад
Проклятый совок понастроил везде объектов цивилизации, а ремонтировать что, грузины должны?
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162
samoilenko-yura123 24 минуты назад
спасибо автору, очень интересно! Неужели ни какого технического обслуживания нет? Если так, то это очень опасно!
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3k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Не развалилась только потому что голуби обосрали .
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3843 поста (3701 в горячем)

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