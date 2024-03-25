«Кин-Дза-Дза» в реальной жизни. Что в Грузии сделали с самой лучшей канатной дорогой в СССР

Первую «канатку» построили в 1954 году. В те времена это сооружение было оборудовано по последнему слову техники, стало отличительным символом населенного пункта. Появился даже слоган на рекламных проспектах: «Чиатура – столица канатных дорог»

В 2016 году государственная экспертная комиссия пришла к выводу, что знаменитые вагончики (словно из фильма "Кин-Дза-Дза") необходимо демонтировать, соблюдать нормы безопасности было уже невозможно. После этого вердикта «канатка» продолжала функционировать еще долгие годы.