Моряк, который не вернулся домой — Роберт Луис Стивенсон⁠⁠

Стивенсону 7 лет...

И хотя это объяснение может показаться слишком уж очевидным, возьмите пиратов и парусники, добавьте истории о привидениях и о прошлых веках, помножьте всё это на интерес к глубинам человеческих страстей и пределам, которые положены смертным, — и вы обнаружите, что описали все или почти все книги Стивенсона.

Мы привыкли судить о нём только по «Острову сокровищ» да, может, ещё по «Чёрной стреле». Их мы читаем в детстве. Но откройте пару-тройку томов его собрания сочинений, и вы будете удивлены: один и тот же человек ухитрился создать циклы детских стихотворений и несколько книг эссеистики, он писал о своих путешествиях по Франции и южным морям и в то же время придумывал истории о таинственном... Чрезвычайно плодовитый и разносторонний автор с отточенным слогом и вниманием к деталям. Сам он признавался, что лучшие его истории придуманы не им. Они просто появились в снах, «очень живых и очень страшных». Всю жизнь Стивенсон «смотрел сны»: начинал рассказывать себе историю, а потом обнаруживал, что она продолжается во сне, её словно разыгрывают... человечки, похожие на детей, «которые играют в нашем внутреннем театре».