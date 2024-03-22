FISHKINET
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс «Это огромная цифра»: эксперт Минздрава сообщила, что в России от ожирения страдает около 50 миллионов человек «Это огромная цифра»: эксперт Минздрава сообщила, что в России от... «Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции «Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в... Таинственный похититель свиного жира в Забайкалье попал на видео Таинственный похититель свиного жира в Забайкалье попал на видео Строительство Трассы М-12 Москва–Казань обошлось в 910 миллиардов рублей Строительство Трассы М-12 Москва–Казань обошлось в 910 миллиардов... Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты... Кошка не позволила обезьяне залезть в дом Кошка не позволила обезьяне залезть в дом Сизифова стенка Сизифова стенка "Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом "Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал... «Шоу запретить, актёров посадить»: депутат Милонов призвал запретить программы «Беременна в 16» и «Шоу экстрасенсов» «Шоу запретить, актёров посадить»: депутат Милонов призвал... «Никакие извинения мы не примем»: в Госдуме отвергли идею «амнистии» для уехавших из России артистов «Никакие извинения мы не примем»: в Госдуме отвергли идею... Кому мусор, а кому сокровища: 30 необычных коллекций Кому мусор, а кому сокровища: 30 необычных коллекций Забудьте всё, что вы знали о Сиба-ину. Это самая примитивная порода собак, и она разрушит вашу психику Забудьте всё, что вы знали о Сиба-ину. Это самая примитивная... Пёс был пойман с поличным Пёс был пойман с поличным Кот недооценил угрозу Кот недооценил угрозу Ворона подружилась с двухлетним мальчиком Ворона подружилась с двухлетним мальчиком Девушке не дали позаниматься йогой Девушке не дали позаниматься йогой "Мама приносила булочки с работы", "поездки с папой на рыбалку": пользователи поделились самыми тёплыми воспоминаниями из детства "Мама приносила булочки с работы", "поездки с папой на рыбалку":... На Камчатке задержали мэра Елизово На Камчатке задержали мэра Елизово
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
22 марта 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
247
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
MPEG-8 5 часов назад
Что написано?
Пиво только новым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5255 постов (5246 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1103920



Другие посты автора
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 марта

Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#авто аварии#кот#Россия#Разное#дети#шоу бизнес
#животные#машина#ДТП#факты#забавно#люди#интересное#фильм#кино#подборка
#автомобили#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#позитив#улыбнуло#кошка#Китай#собака
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов

На что жалуетесь?

Вернуться