247
25
Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- "В номер ломился бухой мужик": жуткие истории из отелей от девушек, после которых хочется запереться на все замки
- "Требовал вернуть 130 рублей за билет в кино": девушки поделились историями после свиданий
- "Бывший делил сахар и туалетную бумагу": девушки рассказали про выходки экс-мужей
- "Я сразу подумала, что меня похитили": пользователи вспомнили эпичные моменты из путешествий
- Что стало с девочкой, родившей в пятилетнем возрасте
Новости партнёров
Пиво только новым?
Видимо вода не подключена, мыть кружки нечем))