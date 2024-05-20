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Стойкий скрипач Карл Унтан

Стойкий скрипач Карл Унтан

Автор:
20 мая 2024 15:21
Сообщество : Истории
Метки: artist   Жизнь   Карл Унтан   Музыка   Отсутствие   история   руки   скрипач   судьба   человек   
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Музыка – это великая сила, которую можно сравнить с магией или особой стихией. И тем, кто желает полностью в неё погрузиться, она готова дать некоторые послабления.

Карл Герман Унтан родился 5 апреля 1848 года в Зоммерфельде, Восточная Пруссия. В некоторых источниках говорится, что его чуть не задушила акушерка, принимавшая роды. Но его спас отец. Впрочем, в случае с подобными особенными людьми биографии нередко приукрашивают, поэтому достоверной эту информацию назвать нельзя.

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Именно отец подтолкнул юного Карла к тому, чтобы он задействовал ноги вместо рук. Вскоре мальчик смог брать различные предметы и аккуратно писать. В 20 лет Унтан начал учиться игре на скрипке и быстро освоил инструмент, виртуозно играя с помощью ног. Юноша выступал с концертами по всему миру. Однажды его даже пригласили сыграть перед самим Штраусом в Вене.

В начале своей карьеры в качестве водевильного артиста он выступал так же, как и коллеги по цеху, лишённые конечностей. Часто он выполнял различные рутинные задания, такие как тасование карт и курение сигарет. И, соответственно, осуществлял эти действия непостижимым для обычных людей способом, используя только ноги. Однако музыкальные способности Унтана в результате взяли верх. И он прославился именно как настоящий музыкант, несмотря на особенности физиологии, нежели как странный артист шоу.

Во время Первой мировой войны Карл служил вдохновителем для солдат. Он посещал госпитали и демонстрировал свои способности ампутантам, подтверждая, что их жизнь не закончилась из-за потери конечностей. Он даже снялся в фильме, демонстрирующем отсутствие у него физических ограничений. В 1925 году Унтан опубликовал автобиографию под названием Das Pediscript. Поскольку Унтан печатал книгу, используя только свои ноги, он решил и назвать её соответствующим образом.

В 1928 году, в возрасте 80 лет, Карл Унтан ушёл из жизни полноценным и состоятельным человеком. В 1935 году его автобиография была переиздана на английском языке под названием «Безрукий скрипач», и мир во второй раз узнал историю необычного музыканта.

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Метки: artist   Жизнь   Карл Унтан   Музыка   Отсутствие   история   руки   скрипач   судьба   человек   
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Дмитрий 6 минут назад
Хунья какая-то...
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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