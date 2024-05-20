Стойкий скрипач Карл Унтан

В начале своей карьеры в качестве водевильного артиста он выступал так же, как и коллеги по цеху, лишённые конечностей. Часто он выполнял различные рутинные задания, такие как тасование карт и курение сигарет. И, соответственно, осуществлял эти действия непостижимым для обычных людей способом, используя только ноги. Однако музыкальные способности Унтана в результате взяли верх. И он прославился именно как настоящий музыкант, несмотря на особенности физиологии, нежели как странный артист шоу.