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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
21 марта 2024 21:51
Метки: СССР   история   фото   
333
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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11k
поручик Ржевский 3 часа назад
Ялта. Остановка Садовая, вид на храм Иоанна Златоуста.
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Кондратий Собакин Час назад
5. "Ассорти рыбное". А вот наличия мясного ассорти в магазинах я что-то не припоминаю. Разве что в только ресторанах.
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Я мыслю, следовательно, существую. 4 часа назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5247 постов (5233 в горячем)

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