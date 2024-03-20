Пенсионера развели на 5,5 млн рублей с помощью вирусного видео "куда идет лошадь"

28 февраля с мужчиной связалась некая Маргарита, которая объяснила, что, чтобы вывести 25 тысяч долларов, нужно сначала внести 25 тысяч долларов в качестве «обеспечения покрытия». Пенсионер стал расспрашивать женщину, как такое возможно, но Маргарита отправила Александра Семеновича со всеми вопросами к Елене. Она пообещала разобраться в ситуации, но вскоре перезвонила пенсионеру и объяснила, что такой порядок действительно существует, обойти его никак не получится. В тот же день мужчина сделал 5 переводов по 500 000 рублей в надежде завершить сделку. Закончив переводы, он снова связался с Маргаритой. Но женщина сообщила пенсионеру, что он не уложился в отведённое для операции время и теперь нужно снова повторить все операции с такой же суммой денег. Только в этот момент Александр Семенович стал догадываться, что имеет дело с мошенниками. Он отказался продолжать вносить деньги. На следующий день с ним снова связалась Елена, женщина принесла извинения и объяснила, что Горковлюку пошли навстречу, увеличили время на операции и снизили сумму в 2 раза, теперь ему нужно было внести всего 1 250 000 рублей. Мужчина стоял на своём и отказывался переводить деньги. Тогда «финансовая управляющая» стала угрожать пенсионеру потерей всех его средств.

Введя 80-летнего жителя Москвы в заблуждение, под предлогом инвестирования, неизвестные убедили его внести на банковские карты 5 522 000 рублей. Обстоятельства и личности преступников устанавливаются

, — рассказал собеседник агентства Регнум.

6 марта по заявлению бывшего зампредседателя Госкомпечати СССР было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).