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17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам

17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам

Автор:
06 марта 2024 09:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: девушки   женщины   красавицы   плакат   рисунок   советский плакат   труженицы   фото   
1030
18

Только в советский период в России масштабно развернулась борьба за права женщин, мало того, это входило в политический курс страны. Впервые о женщине заговорили не только как о матери и хранительнице очага, но и как о человеке со своим правом на политический голос.

Впервые её активно призывали получить образование! Софье Ковалевской такое и не снилось!

Как же это всё отражалось в агитационных плакатах того времени? Как изображали матерей, героинь, тружениц и к чему их призывали?

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Под равноправием понималось и избирательное право, то есть для женщин открывалась сфера политики, а не только тяжёлого труда и хозяйства.

Работа художника А. Дейнека, выполненная в 1933 году.

Новые права ничего не дадут женщине, если она будет безграмотной.

Настоящая советская женщина в ответе за здоровье своего ребёнка. С помощью таких плакатов боролись с «тьмой египетской», по выражению А. П. Чехова.

«Крестьянка! Начинай восстанавливать свои права, втоптанные в землю». Ташкент, Узбекская ССР, 1927.

На плакате представлены не только разные национальности, но и возраста.

Плакат был создан художником В. Б. Корецким в 1963 году.

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Метки: девушки   женщины   красавицы   плакат   рисунок   советский плакат   труженицы   фото   
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4  комментария
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426
gvg 46 минут назад
17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам
17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам
17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам
17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам
17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам
17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам
17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам
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2k
Igor Grishaev 5 минут назад
А как ещё женщину на стройку и на завод загнать.
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4k
solovei7 10 минут назад
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5k
Убийца Прохиндеев 46 минут назад
Среди сегодняшних тупых пзд это не актуально.
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