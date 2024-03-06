17 советских плакатов, посвящённых женщинам: труженицам, героиням и просто красавицам

Только в советский период в России масштабно развернулась борьба за права женщин, мало того, это входило в политический курс страны. Впервые о женщине заговорили не только как о матери и хранительнице очага, но и как о человеке со своим правом на политический голос.
Впервые её активно призывали получить образование! Софье Ковалевской такое и не снилось!
Как же это всё отражалось в агитационных плакатах того времени? Как изображали матерей, героинь, тружениц и к чему их призывали?
Под равноправием понималось и избирательное право, то есть для женщин открывалась сфера политики, а не только тяжёлого труда и хозяйства.
Работа художника А. Дейнека, выполненная в 1933 году.
Новые права ничего не дадут женщине, если она будет безграмотной.
Настоящая советская женщина в ответе за здоровье своего ребёнка. С помощью таких плакатов боролись с «тьмой египетской», по выражению А. П. Чехова.
«Крестьянка! Начинай восстанавливать свои права, втоптанные в землю». Ташкент, Узбекская ССР, 1927.
На плакате представлены не только разные национальности, но и возраста.
Плакат был создан художником В. Б. Корецким в 1963 году.
Источник:
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