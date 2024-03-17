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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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8.
Днепропетровск, УССР, просп. Героев Сталинграда (ныне пр. Б. Хмельницкого), ориентировочно 1980-е годы.
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