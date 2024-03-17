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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
17 марта 2024 20:46
Метки: СССР   история   фото   
718
21

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Billi_Bons 46 минут назад
Риги нет.
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Юганск

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