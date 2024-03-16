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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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26.
Ди Каприо в гостях у своей бабушки Елены Смирновой.
В одном интервью Ди Каприо сказал: «Я знаю, что если в России тебя считают «настоящим мужчиной» — это серьезный комплимент. Моя бабушка была русской — Смирновой — и для меня она — воплощение внутренней силы и цельности. Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны — настоящие крепкие русские с трудной судьбой, которая их не сломала. Я не могу комментировать, насколько я сам «настоящий мужик», но если во мне и есть что-то подобное, то это от них. И чем больше я встречаю в жизни людей, тем больше понимаю, что мои русские бабушка и дедушка были самыми «настоящими». Даже в периоды глухого безденежья и отчаяния в них был стержень и чувство собственного достоинства, которое я сейчас мало в ком вижу»
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Может кому-то это время и казалось мрачным и серым, но я бы при возможности вернулся не раздумывая.
Уверен, что через 30 лет (в 2050-х) то же самое скажут про 2020-е те, кто сейчас в школу ходит.