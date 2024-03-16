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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
16 марта 2024 22:11
Метки: Россия   СССР   история   фото   
675
46

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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10  комментариев
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
Жаль невозможно всё вернуть назад...
Может кому-то это время и казалось мрачным и серым, но я бы при возможности вернулся не раздумывая.
Уверен, что через 30 лет (в 2050-х) то же самое скажут про 2020-е те, кто сейчас в школу ходит.
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805
Шурман Полчаса назад
Я думаю у всех тогда встал после премьеры :)) я помню этот момент как сейчас :)
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55k
noName 2 часа назад
96-й, через 2 года я буду жить в доме слева от автобуса,Ярославская 34...
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Юганск

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