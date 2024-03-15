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В Новой Зеландии состоялся ежегодный забег джек-расселов

В Новой Зеландии состоялся ежегодный забег джек-расселов

Автор:
15 марта 2024 12:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Новая Зеландия   Пёс   животные   забег   собака   
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В начале марта на маленьком горнолыжном курорте Ванага в Новой Зеландии состоялся фестиваль Wānaka A & P Show 2024. Главным событием мероприятия стал забег 70 псов породы джек-рассел-терьер. Вот как он выглядел со стороны.

В этом году победу одержал четвероногий спортсмен по кличке Фред. Хозяину победителя достались 1000 новозеландских долларов. Это примерно 56 тысяч рублей.

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Метки: Видео   Новая Зеландия   Пёс   животные   забег   собака   
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1  комментарий
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Alex 40 минут назад
А как потом их хозяева обратно забирали?
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