В Новой Зеландии состоялся ежегодный забег джек-расселов

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В начале марта на маленьком горнолыжном курорте Ванага в Новой Зеландии состоялся фестиваль Wānaka A & P Show 2024. Главным событием мероприятия стал забег 70 псов породы джек-рассел-терьер. Вот как он выглядел со стороны.
В этом году победу одержал четвероногий спортсмен по кличке Фред. Хозяину победителя достались 1000 новозеландских долларов. Это примерно 56 тысяч рублей.
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