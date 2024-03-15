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Теннисный матч был прерван из-за нашествия пчёл

Теннисный матч был прерван из-за нашествия пчёл

Автор:
15 марта 2024 10:32
Сообщество : Спорт
Метки: США   Спорт   в мире   пчёлы   теннис   турнир   
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Игра на турнире в Индиан-Уэллсе была приостановлена из-за появления большого количества пчёл. Спортсменам пришлось спешно покидать корт и искать укрытие.

Матч между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:1) был прерван в третьем гейме первого сета из-за нашествия пчел.
Огромный рой ворвался на центральный корт, облепил камеры и атаковал судью на вышке. Теннисисты скрылись в подтрибунном помещении и матч был остановлен. Позже официальной причиной остановки матча назвали «вторжение пчел».

В перерыве менеджер Алькараса сообщил, что одна из пчел ужалила теннисиста в лоб.

Перерыв длился около двух часов. За это время на стадион прибыл пчеловод, который с помощью специального пылесоса удалил самые крупные скопления насекомых.

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Метки: США   Спорт   в мире   пчёлы   теннис   турнир   
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2  комментария
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60k
dima423 40 минут назад
Мужик с пылесосом ваще бесстрашный))
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Григорий Бабкин 4 минуты назад
Тогда уж "пчёлосос".
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