Теннисный матч был прерван из-за нашествия пчёл

Матч между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:1) был прерван в третьем гейме первого сета из-за нашествия пчел.

Огромный рой ворвался на центральный корт, облепил камеры и атаковал судью на вышке. Теннисисты скрылись в подтрибунном помещении и матч был остановлен. Позже официальной причиной остановки матча назвали «вторжение пчел».

В перерыве менеджер Алькараса сообщил, что одна из пчел ужалила теннисиста в лоб.