Теннисный матч был прерван из-за нашествия пчёл

Игра на турнире в Индиан-Уэллсе была приостановлена из-за появления большого количества пчёл. Спортсменам пришлось спешно покидать корт и искать укрытие.
Матч между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:1) был прерван в третьем гейме первого сета из-за нашествия пчел.
Огромный рой ворвался на центральный корт, облепил камеры и атаковал судью на вышке. Теннисисты скрылись в подтрибунном помещении и матч был остановлен. Позже официальной причиной остановки матча назвали «вторжение пчел».
В перерыве менеджер Алькараса сообщил, что одна из пчел ужалила теннисиста в лоб.
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Перерыв длился около двух часов. За это время на стадион прибыл пчеловод, который с помощью специального пылесоса удалил самые крупные скопления насекомых.
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