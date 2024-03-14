FISHKINET
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули украденное авто В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с... Спасение рыси из капкана Спасение рыси из капкана Печальный финал сочинского автодрома Печальный финал сочинского автодрома Избившего глухую таксистку мужчину отправили за решётку Избившего глухую таксистку мужчину отправили за решётку Батя пытается не махать рукой во время разговора Батя пытается не махать рукой во время разговора "Официальное лицо Масленицы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024" "Официальное лицо Масленицы?": в соцсетях обсуждают "Королеву... Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую... Уличная кошка принесла котят в дом покормившего её человека Уличная кошка принесла котят в дом покормившего её человека Кошачья тяжёлая артиллерия Кошачья тяжёлая артиллерия Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными баками у своего дома Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными... Как дальнобойщик из Черноземья стал звездой интернета благодаря коту Как дальнобойщик из Черноземья стал звездой интернета благодаря коту Реакция обезьян на мужчину с протезом Реакция обезьян на мужчину с протезом Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети Рыба-пила попыталась атаковать собак на берегу Рыба-пила попыталась атаковать собак на берегу Отзывы с маркетплейсов, которые читать смешнее, чем анекдоты Отзывы с маркетплейсов, которые читать смешнее, чем анекдоты Силовики нашли подростка, который издевался над пенсионеркой и снимал это на камеру Силовики нашли подростка, который издевался над пенсионеркой и... Уютные картины художницы из Ялты, в которых каждый узнает себя Уютные картины художницы из Ялты, в которых каждый узнает себя В Москве мужчина столкнул девушку под приближающийся поезд в метро В Москве мужчина столкнул девушку под приближающийся поезд в метро
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
14 марта 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
247
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Слепой Пью 2 часа назад
Эх! Какие узоры создает простейшая вещь, которая калейдоскоп называется! Нобелевку в студию тому, кто его придумал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1100740



Другие посты автора
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Популярные теги
#фото#факты#автомир#машина#аварии#Ynews#кино#улыбнуло#фильм#Москва
#животные#автомобили#Прикол#люди#ДТП#история#позитив#Автовсячина#Еда#забавно
#Юмор#интересно#в мире#интересное#авто аварии#кот#США#природа#подборка#Спорт
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться