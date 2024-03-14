247
25
Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- 5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
- "Глухой на одно ухо, но скрывал": странности, которые девушки узнали о своих парнях только после того, как начали жить вместе
- Мужчина из Сербии заботится о тысячах бездомных животных
- Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
- Ситуации, которые могли произойти только в библиотеке
Новости партнёров
реклама