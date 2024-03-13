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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
13 марта 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
329
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Luc72 2 часа назад
Вот это и есть настоящий моПЕД, с педалями. У двоюродного был такой, Ш-57 движок, мне попозже купили, с Ш-58, с кикстартером, технически это был моКИК
, А потом уже пошли с Ш-62, 12 вольт, несравнимо было насчет зажигания и фар
, Верховина - 7, Карпаты...
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