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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
12 марта 2024 21:42
Метки: СССР   история   фото   
211
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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51k
Элек Мек 3 часа назад
Гитара слева Орфей,клавиши Юность 75,бас гитара Тоника,барабаны завода г.Энгельс,гитара Аэлита.
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96k
Доктор Джонс Час назад
Комментарий к фото
В каморке, что за актовым залом
Репетировал школьный ансамбль
Вокально-инструментальный
Под названием "Молодость"
Ударник, ритм, соло и бас
И, конечно, "Ионика"
Руководитель был учителем пения
Он умел играть на баяне
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