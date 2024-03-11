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Бригада скорой помощи отпинала спящего на скамейке мужчину и попала под проверку

Бригада скорой помощи отпинала спящего на скамейке мужчину и попала под проверку

Автор:
11 марта 2024 18:52
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Волгоград   пациент   проверка   скорая помощь   следственный комитет   
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Увольнение — самое меньшее, что может грозить волгоградским медикам.

Инцидент произошёл сегодня утром, 11 марта, на улице Космонавтов в Волгограде. На записанных очевидцем кадрах видно, как один из сотрудников бригады скорой помощи ногой скидывает с лавочки мужчину на расстеленные рядом тканевые носилки. После чего другой медик сначала ногами, а затем руками пытается уложить пациента на носилки. Судя по кадрам, мужчина, к которому приехали сотрудники скорой помощи, был пьян.

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Опубликованное в местных пабликах видео вызвало общественный резонанс. В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что в медучреждении, где работает попавшая на видео бригада скорой помощи проводится внутренняя проверка.


"По результатам проверки будут приняты управленческие решения. В администрации медицинской организации отмечают, что данное поведение неприемлемо, и приносят извинения за действия работников", — заявили в комитете.

Сотрудники Следственного комитета после просмотра видеоролика также подключились к проверке.


"В результате мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой зафиксированы неправомерные действия бригады скорой помощи в отношении жителя Волгограда.


С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Дзержинскому району города Волгоград следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе местного СК.


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Метки: Видео   Волгоград   пациент   проверка   скорая помощь   следственный комитет   
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7  комментариев
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8k
Allmaster Полчаса назад
Я бы тоже так сделал, всякое вонючее бухенвальдье в опу целовать?
Я понимаю что там человеку плохо.
А тут еще тебе еще и в драку могут кинутся.
Лично я от своего мамой привитого человечья как то отошел.
Вот раз 5 я пытался подойти по людски.
Лежит чел на земле. Подхожу, грю, вам плохо?
Мычит, ааа помираю. Скорую вызвать?
Нееее
А от него духан аж глаза режет.
Смотрю синеет... как бы недостаточность.
Я звоню, жду.
Приезжают и у них лица грустные. Аааа... это ж вася мы к нему за месяц уже пятижды. Этот мудак просто упивается в разных частях города в дрянь и не хочет позицию жизни менять.
Спасибо гражданин, его за шкирку и на прокапывание. Уехали.
Стою, и двоякое чувство, вроде молодец, но по роже плевок течет...
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4k
poбт 13 минут назад
комитету здравоохранения Волгоградской области удачи в поиске новых кадров
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Кидайте в меня чем хотите, но я, всё равно скажу.
Многие люди прикрывают своё наплевательское отношение к работе и скотское поведение, типа своими зарплатами.
Мол - я так себя веду, потому, что мне недоплачиваюи и тому подобное.
Так вот это полная Х.У.ЕТА!
Если ты скот и бестолковый обмудок, то ничего тебе не поможет.
Человеком надо оставаться всегда и везде.
Выполнять свою работу не на страх, а на совесть.
А то ведем себя вот так, а потом на кухне страдаем о том, что «всем на всё наплевать»
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396
costarox GROMOZEKA 5 минут назад
Че то я не видел на улицах Громозек, собирающих всякое пьяное говно и везущих их к себе в квартиру. А катание пьяного говна к работе скорой помощи не имеет никакого отношения.
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