Бригада скорой помощи отпинала спящего на скамейке мужчину и попала под проверку

Инцидент произошёл сегодня утром, 11 марта, на улице Космонавтов в Волгограде. На записанных очевидцем кадрах видно, как один из сотрудников бригады скорой помощи ногой скидывает с лавочки мужчину на расстеленные рядом тканевые носилки. После чего другой медик сначала ногами, а затем руками пытается уложить пациента на носилки. Судя по кадрам, мужчина, к которому приехали сотрудники скорой помощи, был пьян.

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Опубликованное в местных пабликах видео вызвало общественный резонанс. В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что в медучреждении, где работает попавшая на видео бригада скорой помощи проводится внутренняя проверка.



