Бригада скорой помощи отпинала спящего на скамейке мужчину и попала под проверку

Увольнение — самое меньшее, что может грозить волгоградским медикам.
Инцидент произошёл сегодня утром, 11 марта, на улице Космонавтов в Волгограде. На записанных очевидцем кадрах видно, как один из сотрудников бригады скорой помощи ногой скидывает с лавочки мужчину на расстеленные рядом тканевые носилки. После чего другой медик сначала ногами, а затем руками пытается уложить пациента на носилки. Судя по кадрам, мужчина, к которому приехали сотрудники скорой помощи, был пьян.
Опубликованное в местных пабликах видео вызвало общественный резонанс. В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что в медучреждении, где работает попавшая на видео бригада скорой помощи проводится внутренняя проверка.
"По результатам проверки будут приняты управленческие решения. В администрации медицинской организации отмечают, что данное поведение неприемлемо, и приносят извинения за действия работников", — заявили в комитете.
Источник:
Сотрудники Следственного комитета после просмотра видеоролика также подключились к проверке.
"В результате мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой зафиксированы неправомерные действия бригады скорой помощи в отношении жителя Волгограда.
С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Дзержинскому району города Волгоград следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе местного СК.
Источник:
- Блогера, пощекотавшего грудь памятника «Родина-мать», оставили в СИЗО
- «Так его довести - это надо было постараться»: во Владимире учитель избил семиклассника прямо на уроке
- Защитники уже не те: 23 февраля красноярский клуб устроил травести*-вечеринку
- Поезд протаранил машину скорой помощи в Башкирии
- В Екатеринбурге родители усадили за руль семимесячного малыша, «чтобы он не плакал»
Я понимаю что там человеку плохо.
А тут еще тебе еще и в драку могут кинутся.
Лично я от своего мамой привитого человечья как то отошел.
Вот раз 5 я пытался подойти по людски.
Лежит чел на земле. Подхожу, грю, вам плохо?
Мычит, ааа помираю. Скорую вызвать?
Нееее
А от него духан аж глаза режет.
Смотрю синеет... как бы недостаточность.
Я звоню, жду.
Приезжают и у них лица грустные. Аааа... это ж вася мы к нему за месяц уже пятижды. Этот мудак просто упивается в разных частях города в дрянь и не хочет позицию жизни менять.
Спасибо гражданин, его за шкирку и на прокапывание. Уехали.
Стою, и двоякое чувство, вроде молодец, но по роже плевок течет...
Многие люди прикрывают своё наплевательское отношение к работе и скотское поведение, типа своими зарплатами.
Мол - я так себя веду, потому, что мне недоплачиваюи и тому подобное.
Так вот это полная Х.У.ЕТА!
Если ты скот и бестолковый обмудок, то ничего тебе не поможет.
Человеком надо оставаться всегда и везде.
Выполнять свою работу не на страх, а на совесть.
А то ведем себя вот так, а потом на кухне страдаем о том, что «всем на всё наплевать»