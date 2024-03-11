Ребус, который до сих пор ломает голову

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Это старый ребус, который знали ещё во время СССР. Однако его каждый раз можно показывать разным друзьям - и догадаться о правильном ответе могут не все.
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Такие варианты предлагали пользователи: были и шуточные, и весьма логичные.
А это правильный ответ:
Какие ребусы вам ломали мозг?
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Метки: Загадка Прикол забавно загадка ссср ребус ребус ссср
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Хpeнь. Полная хpeнь.
Ответы на подобные "загадки" нужно заранее знать или от кого-то слышать, либо просто случайным образом со сто пятой попытки отгадать по аналогии с предыдущими аналогичными "задачками".
В общем, бред в стиле "слон в холодильник не влезет, потому что там жираф". Самостоятельно это не решается и логике не поддается.
Имеющаяся "логика" там на уровне шизофреника (в медицинском, а не в оскорбительном смысле), описывающего вещи по вторичным признакам (например, что у карандаша и ботинка общее то, что они оба след оставляют, тогда как любой адекватный человек скажет, что у них ничего общего нет).
Интеллектуальные способности, требуемые для "решения" этих ребусов на уровне эрудированности вахтеров, постоянно отгадывающих кроссворды.
Так вот ЭТОТ сделан не по правилам.
Вот пример вполне себе ребуса.