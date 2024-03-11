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Ребус, который до сих пор ломает голову

Ребус, который до сих пор ломает голову

Автор:
11 марта 2024 08:00
Сообщество : СССР
Метки: Загадка   Прикол   забавно   загадка ссср   ребус   ребус ссср   
3346
6

Это старый ребус, который знали ещё во время СССР. Однако его каждый раз можно показывать разным друзьям - и догадаться о правильном ответе могут не все.

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Такие варианты предлагали пользователи: были и шуточные, и весьма логичные.

А это правильный ответ:

Какие ребусы вам ломали мозг?

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Метки: Загадка   Прикол   забавно   загадка ссср   ребус   ребус ссср   
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10  комментариев
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128k
Аааа 2 часа назад
Мое личное мнение, которое не претендует на истину и, само собой, отличается от мнения остальных:

Хpeнь. Полная хpeнь.

Ответы на подобные "загадки" нужно заранее знать или от кого-то слышать, либо просто случайным образом со сто пятой попытки отгадать по аналогии с предыдущими аналогичными "задачками".

В общем, бред в стиле "слон в холодильник не влезет, потому что там жираф". Самостоятельно это не решается и логике не поддается.

Имеющаяся "логика" там на уровне шизофреника (в медицинском, а не в оскорбительном смысле), описывающего вещи по вторичным признакам (например, что у карандаша и ботинка общее то, что они оба след оставляют, тогда как любой адекватный человек скажет, что у них ничего общего нет).

Интеллектуальные способности, требуемые для "решения" этих ребусов на уровне эрудированности вахтеров, постоянно отгадывающих кроссворды.
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6k
satra 17 минут назад
У таких ребусов есть определённые правила. Целые журналы были подобного.
Так вот ЭТОТ сделан не по правилам.

Вот пример вполне себе ребуса.

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1k
Максим Николаев Полчаса назад
Вообще-то ребус это точное выражение, а не подобранное по падежам и вообще "левым" соединением, получается просто глупость: "Кобыло забыла поесть, а пяти и нуля нет"
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557
Jimmy Час назад
это для тех про прожигает жизнь... кому будет потом мучительно больно за потерянное время
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828
Элик Горский Час назад
Ребус показывает, как мыслили наши предки. Шире, объемнее, сложнее. Не чета современному "клиповому" мышлению.
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29k
Егор Час назад
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6k
sumrаknn Час назад
минус. просто минус. посту.
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это лифт. Стены в надписях, часть перечёркнута, кнопка пятого этажа выломана. Лифт
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