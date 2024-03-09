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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
09 марта 2024 21:50
Метки: СССР   история   фото   
393
21

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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641
Elise Norge 3 часа назад
Спасибо за Ригу! )
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Gusev 22 минуты назад
За Ступино спасибо!
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Юганск

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