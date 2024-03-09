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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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5.
Куйбышев. Пересечении улицы Победы и тогда еще Кировского шоссе был принят в эксплуатацию первый в городе тоннельный пешеходный переход. 05.12.1966 года.
18.
Йошкар-Ола, Марийская АССР. Ул. Коммунистическая (с 2009 года - ул. Кремлевская) в районе перекрестка с Первомайской
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