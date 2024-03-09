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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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5.
«Γοpбушκa»
Рынок «Γοpбушκa» был лeгeндapным в 90-x - 00-x. В 1996 г. οн пοпaл в Κнигу peκοpдοв Γинecca зa дοcтижeниe в οблacти: «Caмοe быcтpοe пиpaтcтвο». Β тοм жe гοду нa cοбpaнии cοвeтa κοмпaнии Билл Γeйтc cдeлaл зaявлeниe, чтο нaчинaeтcя peaлизaция «Οffice 97» пο peκοмeндοвaннοй cтοимοcти 495 дοллapοв зa κοпию. И вceгο чepeз 4 чaca этοт пpοдуκт уcпeшнο peaлизοвaлcя нa Γοpбушκe пο cтοимοcти чуть мeнee 5 у.e. зa ту жe caмую κοпию.
28.
Торговля кооперативными плакатами и календарями в переходе станции метро «Баррикадная», Москва, 1990 г.
39.
«Звёздный час»
«Звёздный час» — российская детская телепрограмма, выходившая в эфир по понедельникам на 1-м канале Останкино, позже на ОРТ с 19 октября 1992 по 28 декабря 2001 года. Проводилась в формате интеллектуальной игры. Проект Владислава Листьева. Изначально планировалось назвать программу «Галактика», однако позже было решено дать ей название «Звёздный час». Первым ведущим программы был актёр Алексей Якубов, но вскоре его сменил Владимир Большов. Первые несколько месяцев 1993 года ведущими были Игорь Бушмелёв и Елена Шмелёва (Игорь и Лена), с апреля 1993 года и до своей гибели — 8 декабря 2001 — Сергей Супонев, ставший руководителем программы. Была закрыта в связи с его трагической гибелью
44.
Водка «Довгань».
Водка «Довгань» с портретом Владимира Довганя появилась на прилавках магазинов в конце 1995 года. В 1997 году портрет Довганя красовался уже на 200 видах товаров – чае, овсяных хлопьях, зубной пасте, майонезе. А на телевидении появилась передача «Довгань-шоу», разыгрывающая призы среди потребителей. Однако в 1999 году основатель и лицо бренда Владимир Довгань от дел отошел в связи с политической деятельностью и выпуск различных товаров под маркой «Довгань» прекратился.
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