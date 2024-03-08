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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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23.
Елена Драпеко, Станислав Ростоцкий, Людмила Зайцева.
Награды и призы фильма "А зори здесь тихие" (1972 год) *Всесоюзный кинофестиваль в Алма-Ате (1973) — первый приз. *Памятный приз на МКФ в Венеции (1972). *Лучший фильм 1972 года по опросу журнала «Советский экран». *Номинация на премию «Оскар» в 1973 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
28.
Слева направо: Александр Пашков, Геннадий Цыганков, Борис Михайлов, Валерий Харламов, Владимир Петров и Владислав Третьяк, 1978 год
45.
Валентин Гафт.
Однажды Зиновий Гердт и Валентин Гафт ужинали в ресторане. Сели за стол, Гафт говорит: "Ну что, Зиновий Ефимович, закажем по коньячку?" Гердт качает головой: "Нет-нет, Валя, подождите, ну что вы торопитесь? Смотрите меню спокойно". Ровно через десять минут официант приносит бутылку шампанского и ставит на стол: "Это для вас — с того столика". Оборачиваемся – там кланяются. "Спасибо. Спасибо." Потом появляется ещё шампанское. Следом – бутылка коньяку, за ней – бутылка вина... И через час полстола уставлено всевозможными бутылками. Зиновий Ефимович: "Ну вот, Валя, а вы собирались заказывать".
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