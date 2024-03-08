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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
08 марта 2024 21:41
Метки: Россия   СССР   кино   фото   
297
45

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   кино   фото   
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3  комментария
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2k
nikam 7 часов назад
эх. хе, хех, целая творческая эпоха.
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Кондратий Собакин 4 часа назад
Да, были люди в наше время,
Когда весенний первый гром!
Не то, что нынешнее племя,
В тумане моря голубом.
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39k
АнтонПолднев 4 часа назад
Вот блин... Всё детство мне читали её стихи, и я читал сестре, потом своему сыну. И сложился в голове определённый образ. Я почему-то думал, что это какая-то очень красивая, нежная и воздушная тётенька вроде Людмилы Сенчиной... А оказалось, это повариха из школьной столовой...
Реальность, это боль...

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