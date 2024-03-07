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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
07 марта 2024 22:49
Метки: СССР   история   фото   
394
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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18k
бат св 9 часов назад
на 15. швертбот тащат. класс "Оптимист".С него все начинали.
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4k
Master Bo 3 часа назад
На 8-й фотографии Припять, был я там, но уже 1987 году..... Мирный атом - в каждый дом!
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18k
Алекс 8 часов назад
У меня вопрос к автору. А в чем интересность этих фото? Может называть это - разные фотографии времён СССР?
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645
Zmey8838 10 часов назад
4-я. Киев. Площадь Калинина (ныне "майдан")
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