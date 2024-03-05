От 500 тыс. рублей: девушки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина

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Зарплата мужчины - один из обсуждаемых критериев при выборе партнёра. Девушки поделились своими мнениями о том, какая сумма в рублях была бы комфортна для них.
1. Особую популярность тема обрела, когда в соцсетях завирусился ролик с запросами девушек: многие посчитали их нереалистичными
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5. Пользовательницы, опираясь на собственные доходы и запросы, рассказали, сколько по их мнению должен приносить в семью мужчина
А как вы считаете, должен ли в итоге мужчина зарабатывать определённую сумму, чтобы обеспечивать семью?
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А яйца по 200 за десяток?
А бензин по 60?
А парковка по 400 в час?
Это много или мало?
Люди зарабатывают по 500 тысяч в месяц.
И на ЖКХ жалуются.
А то с другими темами с фишек.
Совсем не соотносится.
2. Предпологаем, что я таки олень и согласился с подходом про деньги. Тогда барышня должна:
1. Выглядеть шикарно. Сделать грудь такой, которая мне нравится. Подтянутся и.т.д.
2. Готовить то, что я люблю есть.
3. Теща, подружки и.т.д. не должны мне мешать.
4. Болит у тебя голова или нет-твои проблемы. Тебя же не волнует как я работаю и сколько.
5. Выносить мозг-это не мне.
6. В квартире должно быть чисто.
7. Если я люблю походы и хочу ттуда а не на море-мне пофиг на твои пожелания. Мы едем в поход.
И главное. Если что обеспечить не можешь-с тебя бесплатная замена. Не можешь обеспечить замену-езжай к себе домой.
А вообще сейчас в браке мужик-самый незащищенный человек. И честнотглворя, в брак я бы вступал после 5-10 лет совместной жизни, с брачным договором. Слишком бабы стали меркантильный
Зы. Мне повезло. Мы скоро 15 лет брака отметим.
ИМХО.