FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2113 постов • 783 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
От 500 тыс. рублей: девушки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина

От 500 тыс. рублей: девушки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина

Автор:
05 марта 2024 14:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: девушки   запросы девушек   зарплата   зарплата мужчины   сколько должен зарабатывать мужчина   фото   
1558
14

Зарплата мужчины - один из обсуждаемых критериев при выборе партнёра. Девушки поделились своими мнениями о том, какая сумма в рублях была бы комфортна для них.

×
×

А как вы считаете, должен ли в итоге мужчина зарабатывать определённую сумму, чтобы обеспечивать семью?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: девушки   запросы девушек   зарплата   зарплата мужчины   сколько должен зарабатывать мужчина   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
K_II_T 4 минуты назад
А цена ЖКХ 8000 в месяц?
А яйца по 200 за десяток?
А бензин по 60?
А парковка по 400 в час?
Это много или мало?

Люди зарабатывают по 500 тысяч в месяц.
И на ЖКХ жалуются.

А то с другими темами с фишек.
Совсем не соотносится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Aleksandr 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
845
Лёха Лёха 19 минут назад
Избитая тема... Меня больше интересует, почему вторым вопросом, после дохода мужика, не ставится вопрос - какие доходы должны быть у потенциальной спутницы, при её запросах? И, если вдруг она решит сидеть на шее, какие функции она будет выполнять? Вот только писечку пусть упоминает в последнюю очередь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bar 19 минут назад
Очередные шлюшьи ТП которые ценят тупо бабки, а сама них*я из себя не представляет, мозгов как у канарейки - на один перелёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
tamin 38 минут назад
1. Если барышня не работает, она начнет тебе есть мозг.
2. Предпологаем, что я таки олень и согласился с подходом про деньги. Тогда барышня должна:
1. Выглядеть шикарно. Сделать грудь такой, которая мне нравится. Подтянутся и.т.д.
2. Готовить то, что я люблю есть.
3. Теща, подружки и.т.д. не должны мне мешать.
4. Болит у тебя голова или нет-твои проблемы. Тебя же не волнует как я работаю и сколько.
5. Выносить мозг-это не мне.
6. В квартире должно быть чисто.
7. Если я люблю походы и хочу ттуда а не на море-мне пофиг на твои пожелания. Мы едем в поход.

И главное. Если что обеспечить не можешь-с тебя бесплатная замена. Не можешь обеспечить замену-езжай к себе домой.

А вообще сейчас в браке мужик-самый незащищенный человек. И честнотглворя, в брак я бы вступал после 5-10 лет совместной жизни, с брачным договором. Слишком бабы стали меркантильный
Зы. Мне повезло. Мы скоро 15 лет брака отметим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
sssss3 40 минут назад
Насосутся блатных куёв и о базовых потребностях разглагольствуют.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Харон ( Χάρων) 45 минут назад
Интересное наблюдение: если на сайте появляется какая-то дичь или тупость, а кто автор сих "шедевров" не глянул, то с вероятностью 99,5% можно быть уверенным что это либо Кукурузина, либо Никифоридис.
ИМХО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
597
Quantimus 54 минуты назад
Пойду напьюсь... от своих доходов. И это уже не изменится, возраст, мать его. Новому вообще не обучаюсь, когнитивные способности упали в хлам, а физически тоже уже не попахать. Так что остаток жизни нищебродствовать буду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Борис Час назад
Мировоззрение шлюхи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70195



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
5 запрещенных картин русских художников
5 запрещенных картин русских художников
Набирающие популярность в сообществах
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомир#ДТП#аварии#забавно#интересное#Китай#Спорт#Россия
#фото#автомобили#Юмор#факты#позитив#кино#фильм#улыбнуло#Реакция#кот
#Прикол#люди#машина#история#авто аварии#интересно#Москва#удивительно#собака#съемка
Подвиг, на который способна только женщина Подвиг, на который способна только женщина "Мы тоже делаем первый шаг!": девушки рискнули познакомиться с парнями сами и поведали, чем это кончилось "Мы тоже делаем первый шаг!": девушки рискнули познакомиться с парнями сами и поведали, чем это... «Этнические истоки красоты»: фотограф делает портреты, показывая уникальность женщин со всего мира «Этнические истоки красоты»: фотограф делает портреты, показывая уникальность женщин со всего мира Чем девушка отличается от женщины в мемах Чем девушка отличается от женщины в мемах Как китайцы крадут личности славянских женщин Как китайцы крадут личности славянских женщин "На что он рассчитывает с зарплатой в 35 000": девушка поделилась опытом общения с мужчиной "На что он рассчитывает с зарплатой в 35 000": девушка поделилась опытом общения с мужчиной

На что жалуетесь?

Вернуться