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Ночной Монмартр и кошачьи портреты Теофиля Стейнлена

Ночной Монмартр и кошачьи портреты Теофиля Стейнлена

Автор:
04 марта 2024 15:57
Сообщество : Искусство
Метки: Париж   Теофиль-Александр Стейнлен   живопись   кошка   материал   музей   образец   плакат   скульптура   художник   
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Иллюстратор, гравёр и художник эпохи модерна Теофиль-Александр Стейнлен известен своими стилизованными изображениями кошек, французскими плакатами и зарисовками на тему ночной жизни Монмартра.

В 1880-1890-х годах Стейнлен создавал афиши и иллюстрации для парижского клуба Le Chat Noir, известного как первое современное кабаре. Стейнлен родился в 1859 году в Лозанне и в течение двух лет изучал дизайн в своем родном швейцарском городе в Лозаннском университете.

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В 1881 году он переехал в богемный парижский район Монмартр, где подружился с такими художниками, как Анри де Тулуз-Лотрек, Феликс Валлоттон и Адольф Леон Виллет. Стейнлен получил дальнейшее признание благодаря участию в Обществе независимых художников в 1890-х годах.

Распространение работ Стейнлена в «золотой век» плаката и роскошных периодических изданий, снабжённых чудесными иллюстрациями, сделало его одним из символов европейской визуальной культуры конца XIX – начала XX века.

В работе Стейнлен использовал самые разные материалы, начиная с карандашей и заканчивая мелками и углем. Помимо живописи увлекался скульптурой и создал несколько статуй всё тех же кошек, а также делал резные кожаные переплёты для книг.  

Его картина маслом на холсте Le Coup de vent («Порыв ветра) (ок. 1895-96 гг.) была продана на аукционе в 2007 году за 406 285 долларов. Работы Стейнлена находятся в таких коллекциях, как Государственный Эрмитаж, Музей Орсе, Музей современного искусства и Национальная галерея искусств.

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Метки: Париж   Теофиль-Александр Стейнлен   живопись   кошка   материал   музей   образец   плакат   скульптура   художник   
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