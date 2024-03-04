Ночной Монмартр и кошачьи портреты Теофиля Стейнлена

Иллюстратор, гравёр и художник эпохи модерна Теофиль-Александр Стейнлен известен своими стилизованными изображениями кошек, французскими плакатами и зарисовками на тему ночной жизни Монмартра.
В 1880-1890-х годах Стейнлен создавал афиши и иллюстрации для парижского клуба Le Chat Noir, известного как первое современное кабаре. Стейнлен родился в 1859 году в Лозанне и в течение двух лет изучал дизайн в своем родном швейцарском городе в Лозаннском университете.
В 1881 году он переехал в богемный парижский район Монмартр, где подружился с такими художниками, как Анри де Тулуз-Лотрек, Феликс Валлоттон и Адольф Леон Виллет. Стейнлен получил дальнейшее признание благодаря участию в Обществе независимых художников в 1890-х годах.
Распространение работ Стейнлена в «золотой век» плаката и роскошных периодических изданий, снабжённых чудесными иллюстрациями, сделало его одним из символов европейской визуальной культуры конца XIX – начала XX века.
В работе Стейнлен использовал самые разные материалы, начиная с карандашей и заканчивая мелками и углем. Помимо живописи увлекался скульптурой и создал несколько статуй всё тех же кошек, а также делал резные кожаные переплёты для книг.
Его картина маслом на холсте Le Coup de vent («Порыв ветра) (ок. 1895-96 гг.) была продана на аукционе в 2007 году за 406 285 долларов. Работы Стейнлена находятся в таких коллекциях, как Государственный Эрмитаж, Музей Орсе, Музей современного искусства и Национальная галерея искусств.
Источник:
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