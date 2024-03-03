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28
Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
2.
Новомосковск Тульской области, кинотеатр "Восход", построен по одному проекту с бывшим тульским кинотеатром "Салют".
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14.
Грозный, ЧИАССР, площадь Ленина. На переднем плане в левой части снимка - комплекс зданий обкома ЧИАССР.
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