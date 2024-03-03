FISHKINET
Не водой единой Не водой единой 5 запрещенных картин русских художников 5 запрещенных картин русских художников Мэр Ростова-на Дону предложил пострадавшей от обрушения аварийного дома женщине брать больше кредитов Мэр Ростова-на Дону предложил пострадавшей от обрушения аварийного... «Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России «Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл... Sega: Веселые и ностальгические картинки Sega: Веселые и ностальгические картинки В Колумбии парень прокачал ветку скрытности на 100% и смог скрыться от бандитов В Колумбии парень прокачал ветку скрытности на 100% и смог... Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33... Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов В начале апреля произойдет уникальное космическое явление года В начале апреля произойдет уникальное космическое явление года Байкер показал свою зимнюю прогулку с котом, и это великолепно Байкер показал свою зимнюю прогулку с котом, и это великолепно «Сдавайся!»: котейка устроил боксерский поединок с дверью и был неподражаем «Сдавайся!»: котейка устроил боксерский поединок с дверью и был... Искупавшийся в аквариуме кот показал, куда может завести кошачье любопытство Искупавшийся в аквариуме кот показал, куда может завести кошачье... Глубоководья скрывают от нас гигантских морских пауков Глубоководья скрывают от нас гигантских морских пауков Ещё никто так эффектно не открывал бутылки с пивом Ещё никто так эффектно не открывал бутылки с пивом Любишь печатать - люби и денежки платить: HP запустил подписку на принтеры Любишь печатать - люби и денежки платить: HP запустил подписку на... «Не надо на камеру снимать»: охранники столичного ТЦ избили женщину из-за подозрений в краже «Не надо на камеру снимать»: охранники столичного ТЦ избили... Чувство ритма даровано далеко не каждому Чувство ритма даровано далеко не каждому Леонтьев рассказал, при каких условиях он вернется на большую сцену Леонтьев рассказал, при каких условиях он вернется на большую сцену Наши руки не для скуки: 30 необычных вещей, которые изготовили прямо в тюрьме Наши руки не для скуки: 30 необычных вещей, которые изготовили...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
03 марта 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
375
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1095450



Другие посты автора
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Популярные теги
#фото#СССР#кот#Россия#новости#природа#кино#котик
#животные#история#люди#в мире#сарказм#красота#комментарии
#забавно#факты#милота#Китай#США#дети#Юмор
Не водой единой Не водой единой 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба

На что жалуетесь?

Вернуться