FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 510 постов • 140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мото
Мотоциклистка чудом увернулась от жёлоба, отлетевшего от бетономешалки

Мотоциклистка чудом увернулась от жёлоба, отлетевшего от бетономешалки

Автор:
03 марта 2024 10:17
Сообщество : Мото
Метки: Видео   бетономешалка   везение   грузовик   жёлоб   мотоциклистка   повезло   
886
1
1

Владелица мотоцикла, запечатлевая свою поездку и проезжая мимо стройтехники, оказалась на пути у оторвавшегося металлического жёлоба, который пролетел в считанных сантиметрах от головы мотоциклистки.

Во время поездки у грузовика лопнула задняя шина, в результате чего кусок железа просвистел рядом с ухом любительницы острых ощущений, которая опубликовала видео с волнительным моментом из своей жизни на странице популярной в Китае соцсети, где короткий сюжет привлёк внимание более ста тысяч интернет-пользователей.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: Видео   бетономешалка   везение   грузовик   жёлоб   мотоциклистка   повезло   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Александр Час назад
Повезло девке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
up2sun 5 минут назад
от жёлоба, от бетоносмесителя бетоновоза)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

864180



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из пневматического пистолета
"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из...
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Набирающие популярность в сообществах
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Samsung показала концепт смартфона, который можно носить на запястье (4 фото)
Samsung показала концепт смартфона, который можно носить на запястье (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 марта

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#дети#США#ДТП#СССР#Девушка#авто аварии#природа#кино
#машина#автомир#забавно#история#животные#факты#аварии#Автовсячина#красота#милота
#автомобили#интересное#люди#Россия#Китай#Юмор#Еда#Ynews#интересно#наука
Не водой единой Не водой единой Грузовик чуть не задавил ребёнка Грузовик чуть не задавил ребёнка В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки В Пермском крае товарный поезд протаранил заглохший на переезде грузовик В Пермском крае товарный поезд протаранил заглохший на переезде грузовик

На что жалуетесь?

Вернуться