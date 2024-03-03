Мотоциклистка чудом увернулась от жёлоба, отлетевшего от бетономешалки

Во время поездки у грузовика лопнула задняя шина, в результате чего кусок железа просвистел рядом с ухом любительницы острых ощущений, которая опубликовала видео с волнительным моментом из своей жизни на странице популярной в Китае соцсети, где короткий сюжет привлёк внимание более ста тысяч интернет-пользователей.