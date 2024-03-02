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Прогулка по Санкт-Петербургу 2006 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 2006 года

Автор:
02 марта 2024 21:52
Метки: Питер   Россия   фото   
429
30

Сегодня у нас по плану 2006 год.

Давайте вместе вспомним, чем жил город в то время.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Питер   Россия   фото   
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2  комментария
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Рижанин 12 часов назад
А я в Ленинграде, да и вообще в России, был последний раз в 1991 году. Меня он очень впечатлил.
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