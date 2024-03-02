Прогулка по Санкт-Петербургу 2006 года

Не водой единой

Девушка, которая напала на соперницу с кувалдой, пыталась покончить с собой

Мужчина взял в плен, а потом задушил знакомого из-за куска солёного сала

В Уфе пожарные вскрыли квартиру из-за запаха жареного гуся

В Челябинской области вор обеспечил себе более 20 лет тюрьмы

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