Прогулка по Санкт-Петербургу 2006 года

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Сегодня у нас по плану 2006 год.
Давайте вместе вспомним, чем жил город в то время.
Интересного вам просмотра!
2.
В Петербурге сносят дом 116/2 по Невскому проспекту ради строительства ТК Stockmann.
Долгое время власти города обещали, что сносить исторический дом на углу Невского и улицы Восстания никто не будет, но осенью 2006 года начался демонтаж. Застройщик пообещает воссоздать дом, но получится совсем непохоже.
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4.
28 февраля 2006 года - последний день работы трамвайной линии на улице Труда, с 1 марта трамваи здесь перестали ходить навсегда.
8.
25 августа 2006 года в Троицком соборе вспыхнули строительные леса, установленные для реставрации купола.
9.
Возгорание переросло в сильнейший пожар, после которого восстановление купола заняло около пяти лет.
11.
Кафе "Городок" на Большой Конюшенной улице, открытое в 1997 году, доживает последние годы своей жизни.
12.
Сцена во дворах Центрального района. Коты взгромоздили 21-ю "Волгу" на пьедестал и сидят довольные ))
13.
Ещё один кадр Измайловского проспекта с трамваями. Вдалеке в тумане скрылся Варшавский вокзал, который к тому времени уже стал ТРК "Варшавский Экспресс".
16.
Станция метро "Горьковская", в то время она была такой.
До реконструкции, после которой "Горьковская" превратится в "летающую тарелку", остаётся ещё 3 года.
18.
Конец 2006 года. Только-только открытая станция метро "Парнас". Тогда ещё никаким жилым районом около неё и не пахло.
20.
Казино в 2006 году ещё не запретили и весь город был покрыт сетью подобных клубов. Этот стоял около станции метро "Приморская".
21.
Ещё один символ времени - магазины пиратских дисков "505". Помните такие? Закрылась сеть в 2008 году, когда её поджали правообладатели.
24.
На Стремянной улице протестуют против Хрюшкина. Это, кстати, персонаж рассказов писателя Глеба Успенского.
25.
Трамвай 25 маршрута пересекает площадь Восстания и продолжает своё движение по Лиговскому проспекту.
28.
Телефонными автоматами ещё кто-то пользуется. А кто-то коротает летний денёк в приятной компании.
29.
Памятник идиотизму.
На Крестовском острове отремонтировали трамвайные переезд Крестовского проспекта и Рюхиной улицы. Установили новые остановки. А потом просто убрали оттуда трамвай. Интересно, хоть кому-нибудь попало за слив государственного бабла?
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