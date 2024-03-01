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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
01 марта 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
305
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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Андрей Иванов 4 часа назад
А мы корабль из фанерных кирпичей собирали
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695
Степан Матвеев Час назад
На 19-ой внизу фотки видно источник. Паству.ком - обожаю этот сайт. Привязка к карте по координатам, времени и направлению камеры. Можно увидеть как любимые места выглядели в разное время. И самое главное - можно выложить свои фото (желательно архивные).
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