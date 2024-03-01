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"Кошкин дом"

"Кошкин дом"

Автор:
01 марта 2024 16:06
Сообщество : Животные
Метки: Алупка   домашние животные   кошки   кошкин дом   спасение животных   ялта   
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В Алупке общественники установили трехэтажный дом для уличных котов и кошек

"Сегодня в День кошек в Ялте стартовал замечательный проект – "Кошкин дом"! Первый "жилой дом" для усатых бездомных установили в Алупке", – написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.


С просьбой помочь животным, которых довольно много на улицах – согреть в холодное время года, дать крышу в дождь и организовать место для кормления - в алупкинский терорган обратились местные жители. На просьбу откликнулся центр помощи «Переправа», подопечные которого подошли к вопросу основательно и творчески. В столярном цеху изготовили трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой «фундамента», защищающей от влаги. Вышло здорово!


Руководитель «Переправы» Юрий Шуринов заверил, что процесс готовы поставить на конвейер - и для всех усатых-полосатых, кто по воле судьбы остался без крова, сделать укрытия.


Уверена, ялтинцам понравится идея – и они помогут содержать в порядке и чистоте «кошкины домики» и прилегающую к ним территорию


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Метки: Алупка   домашние животные   кошки   кошкин дом   спасение животных   ялта   
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5  комментариев
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862
Андрей Понамарев 6 часов назад
Поднять надо было, метра на полтора, собаки же доберутся туда.
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189k
Men In Black 2 часа назад
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42k
Бабай 3 часа назад
Теперь осталось объяснить кошкам, что эта малосемейка для них предназначена.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
31265



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