С просьбой помочь животным, которых довольно много на улицах – согреть в холодное время года, дать крышу в дождь и организовать место для кормления - в алупкинский терорган обратились местные жители. На просьбу откликнулся центр помощи «Переправа», подопечные которого подошли к вопросу основательно и творчески. В столярном цеху изготовили трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой «фундамента», защищающей от влаги. Вышло здорово!

Руководитель «Переправы» Юрий Шуринов заверил, что процесс готовы поставить на конвейер - и для всех усатых-полосатых, кто по воле судьбы остался без крова, сделать укрытия.

Уверена, ялтинцам понравится идея – и они помогут содержать в порядке и чистоте «кошкины домики» и прилегающую к ним территорию