В Алупке общественники установили трехэтажный дом для уличных котов и кошек
"Сегодня в День кошек в Ялте стартовал замечательный проект – "Кошкин дом"! Первый "жилой дом" для усатых бездомных установили в Алупке", – написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.
С просьбой помочь животным, которых довольно много на улицах – согреть в холодное время года, дать крышу в дождь и организовать место для кормления - в алупкинский терорган обратились местные жители. На просьбу откликнулся центр помощи «Переправа», подопечные которого подошли к вопросу основательно и творчески. В столярном цеху изготовили трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой «фундамента», защищающей от влаги. Вышло здорово!
Руководитель «Переправы» Юрий Шуринов заверил, что процесс готовы поставить на конвейер - и для всех усатых-полосатых, кто по воле судьбы остался без крова, сделать укрытия.
Уверена, ялтинцам понравится идея – и они помогут содержать в порядке и чистоте «кошкины домики» и прилегающую к ним территорию
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