Учёные обнаружили, что аутизм мог передаваться через гены неандертальцев

Исследование показывает, что инбридинг между людьми и неандертальцами мог привести к аутизму в современном обществе.





Ученые выяснили, что определенные генетические вариации, которые восходят к неандертальцам, чаще всего встречаются у аутистов. Подобные мутации в ДНК также были связаны с такими чертами, как умственная отсталость, задержка речи и регресс речи.





Результаты нового исследования помогут ученым разобраться в сложной природе аутизма. Также исследователи приблизятся к пониманию, как смешение ДНК архаичного и современного человека повлияло на сегодняшние проблемы со здоровьем.