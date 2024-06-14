Учёные обнаружили, что аутизм мог передаваться через гены неандертальцев

Исследователи говорят, что часть неандертальской ДНК в современных людях может быть причиной расстройства развития.
Исследование показывает, что инбридинг между людьми и неандертальцами мог привести к аутизму в современном обществе.
Ученые выяснили, что определенные генетические вариации, которые восходят к неандертальцам, чаще всего встречаются у аутистов. Подобные мутации в ДНК также были связаны с такими чертами, как умственная отсталость, задержка речи и регресс речи.
Результаты нового исследования помогут ученым разобраться в сложной природе аутизма. Также исследователи приблизятся к пониманию, как смешение ДНК архаичного и современного человека повлияло на сегодняшние проблемы со здоровьем.
Люди делили Землю с неандертальцами почти 3 тыс. лет. Неизбежное скрещивание этих двух видов привело к высокому уровню редких генетических мутаций, которые сегодня встречаются примерно у 1% населения.
В новой работе ученые впервые смогли предоставить убедительные доказательства того, что часть ДНК неандертальцев приводит к аутизму, причина которого все еще неизвестна.
"Мы обнаружили, что люди с аутизмом в среднем имеют более редкие неандертальские мутации, но это не значит, что у них в целом больше неандертальской ДНК", — говорит ведущий автор исследования и доцент кафедры нейробиологии в Университете Лойолы Эмили Казанова.
В своем исследовании ученые использовали секвенирование экзома – тест для определения генетических повреждений (мутаций) в ДНК, чтобы понять причину симптомов или заболеваний. Они сравнили аутистов с их здоровыми братьями и сестрами.
В итоге, удалось обнаружить 25 редких и распространенных генов неандертальцев, которые называются однонуклеотидными полиморфизмами (SNP). Они встречались намного чаще у людей с аутизмом.
"Полученные результаты говорят о том, что ДНК неандертальцев играет значительную роль в предрасположенности к аутизму", — говорится в исследовании.
Ученые говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить больший объем генома, чтобы окончательно подтвердить взаимосвязь ДНК неандертальцев и аутизма.
Кроме этого, команда планирует изучить геном денисовцев – алтайских неандертальцев, чтобы выяснить, существует ли такая же взаимосвязь у людей азиатского и индейского происхождения.
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